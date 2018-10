Sky Sport e la Premier League ancora insieme fino al 2022

F1 Usa 2018 - Gara - Diretta tv - Sky Sport F1 HD e TV8 : È di Lewis Hamilton la pole positione del Gran premio degli Stati Uniti (Diretta tv, Sky Sport F1 HD e TV8): il britannico della Mercedes partira' in prima fila assieme a Sebastian Vettel, alle loro spalle Kimi Raikkonen - con l'altra 'rossa' di Maranello - e Valtteri Bottas. Poi Ricciardo e Okon. Problemi per Verstappen, che ha rotto la sospensione posteriore destra passando sopra un dosso artificiale in uscita da una curva: per lui ...

MotoGP Giappone 2018 - Gara - Diretta Esclusiva Sky Sport Uno HD differita Tv8 : Andrea Dovizioso (Diretta Esclusiva Sky Sport Uno HD differita Tv8) ha messo subito le cose in chiaro, nelle prime verifiche cronometriche del Gran premio del Giappone, sulla pista di Motegi. In sella alla propria Ducati, infatti, il pilota di origini romagnole ha ottenuto il miglior tempo nelle prime prove libere e domenica si candida per il successo nella quart'ultima prova del Mondiale della Moto Gp. 'Dovi' ha girato in 1'45«358, ...

Sky Sport - la Premier League fino al 2021/22 : La Premier League, il campionato inglese di calcio, sarà un'esclusiva di Sky Sport per le prossime tre stagioni, fino al 2022.Sky ha annunciato oggi, sabato 20 ottobre 2018, il nuovo accordo riguardante i diritti per la trasmissione dei match del campionato inglese, tra i più seguiti al mondo, in esclusiva per l'Italia e per altre tre stagioni (2019/20, 2020/21 e 2021/22).prosegui la letturaSky Sport, la Premier League fino al 2021/22 ...

Premier League in esclusiva su Sky Sport per altri 3 anni : La Premier League inglese è un’esclusiva di Sky Sport per altri 3 anni. Sky annuncia, infatti, di aver acquisito in esclusiva per l’Italia e per altre 3 stagioni (2019/20, 2020/21 e 2021/22), i diritti per la trasmissione dei match del campionato inglese, da sempre uno dei più avvincenti e spettacolari al mondo. L’offerta di calcio di Sky per le prossime 3 stagioni è quindi ancora più completa con la Serie A, tutta la ...

Juventus-Genoa : diretta tv sui canali Sky Sport e live-streaming su SkyGo : Domani, alle ore 18:00, la Juventus [VIDEO] di Massimiliano Allegri sfidera' il Genoa di Ivan Juric all'Allianz Stadium. I bianconeri arrivano al match contro i rossoblu, reduci dal successo di Udine contro l'Udinese. Il Genoa, invece, nell'ultimo match di campionato, disputato prima della sosta, aveva perso 1-3 contro il Parma in trasferta. Sulla carta la Juve appare nettamente più forte, ma la squadra del tecnico croato provera' a giocarsela ...

Sky Sport Serie A 9a Giornata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti : La Serie A di Sky riparte con un Palinsesto interamente rinnovato e con l’Esclusiva più forte di sempre.A partire dal canale Sky Sport Serie A, totalmente dedicato al campionato italiano .E per la prima volta, la Serie A di Sky non sarà soltanto via satellite, ma anche sul ...

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 9a giornata Premier e 8a Bundesliga : Calcio Estero 10 incontri in esclusiva tra il 19 il 22 ottobre 2018 Premier LEAGUE 6 match validi per la nona giornata Super sfida a Stamford Brige: CHELSEA-MANCHESTER UNITED | Sarri vs Mourinho sabato 20 ottobre, ore 13.30 (live anche in 4K HDR per i clienti Sky Q) Bundesliga con 4 partite in onda dell’ottavo turno <img style="float: left; margin: 0px 5px 0px 5px;" ...

Motorsport - il 35esimo episodio su Sky Sport : Formula 1: all'interno del Motorhome Con Fernando Alonso andiamo alla scoperta del rifugium peccatorum dei piloti di formula : il motorhome. Soprattutto in pista rilassarsi non è certo facile per i ...

Sky Sport F1 HD (anche in 4K) Gp USA Diretta anche TV8 (18 - 21 Ottobre 2018) : Più Gran Premi, più esclusive, più tecnologia: anche per il 2018 Sky Sport si conferma il punto di riferimento per tutti gli appassionati di motori, con la copertura assoluta dei due Mondiali di Formula 1 e MotoGP: in totale 40 gare in Diretta, di cui 28 in esclusiva live, 7 in più rispetto alla passata stagione. E’ una nuova era per il MotorSport in tv. Per la F...

Sky Sport MotoGP HD - Diretta Gp Giappone (18 - 21 Ottobre). In chiaro differita TV8 : Più Gran Premi, più esclusive, più tecnologia: anche per il 2018 Sky Sport si conferma il punto di riferimento per tutti gli appassionati di motori, con la copertura assoluta dei due Mondiali di Formula 1 e MotoGP: in totale 40 gare in Diretta, di cui 28 in esclusiva live, 7 in più rispetto alla passata stagione. E’ una nuova era per il MotorSport in tv. Pe...