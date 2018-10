Il cast di Skam Italia al Roma Film Fest - dalla tematica LGBT alla terza stagione su Eleonora ed Edoardo (foto e video) : Il cast di Skam Italia al Roma Film Fest 2018 ha presentato dei contenuti esclusivi riguardanti la seconda stagione e ha confermato la produzione di un terzo ciclo di episodi, le cui storie gireranno intorno a Eleonora ed Edoardo. Una folla numerosa ha atteso il gruppo di attori e il creatore Ludoviso Bessegato che, nel corso della maniFestazione Alice Nella Città, dedicata ai giovani, non ha esitato a fare foto e selfie con i propri fan. Il ...

Skam Italia - grande successo ad Alice nella città : annunciata la terza stagione : grande successo per Skam Italia ad “Alice nella città” dove sabato pomeriggio si è registrato il tutto esaurito per incontrare i protagonisti della rivoluzionaria serie prodotta da TIMVISION PRODUCTION con Cross Productions ed assistere all’anteprima di due clip inedite del terzo episodio della seconda stagione. L’attesa e il fermento del pubblico sono stati premiati anche con una novità inattesa: l’annuncio ufficiale ...

Skam e Baby al Festival delle Serie TV il mondo italiano dei teen drama : Le prime giornate della prima edizione del Festival delle Serie tv sono state caratterizzate dai ragazzi. Il nuovo filone narrativo del teen drama, le storie di ragazzi, di adolescenti pensate per adolescenti ma con la speranza e la voglia di conquistare anche gli adulti, come ha auspicato il regista e showrunner di SKAM Ludovico Bessegato.Proprio SKAM, presente nelle giornate seriali milanesi del Festival delle Serie tv, inseme a Baby e alla ...

"Skam Italia" - gli adolescenti raccontano gli adolescenti finalmente senza stereotipi : Il successo che la prima stagione di Skam Italia, la serie tv originale di TimVision prodotta da Cross Productions e diretta da Ludovico Bessegato, ha raccolto è riuscito a portarla fuori dai confini

L’incontro tra Martino e Niccolò in Skam Italia 2 fa impazzire il web : l’episodio completo su TIMVision il 12 ottobre : L'incontro tra Martino e Niccolo in Skam Italia 2. TIMVision ha pubblicato la clip numero 15 che anticipa la première della seconda stagione. Come accaduto in precedenza, l'episodio completo (ovvero l'insieme dei video postati sul sito) sarà disponibile sulla piattaforma dal 12 ottobre. Niccolò (interpretato da Rocco Fassano) è la new entry della seconda stagione, e la sua storia si intreccerà con quella del protagonista, Martino (Federico ...

Skam IITALIA - Garden EP di Produkkt nella colonna sonora : SKAM Italia è il remake italiano dell'omonima serie tv norvegese, diventata cult a livello internazionale per il linguaggio innovativo e l'approccio utilizzato per raccontare il mondo degli ...

La prima clip di Skam Italia 2 su TIM Vision il 5 ottobre - chi è Federico Cesari interprete di Martino (video) : La prima clip di Skam Italia 2 è stata pubblicata su TIMVision. La piattaforma di streaming e video on demand lancia la seconda stagione della fortunata serie tv Italiana, nata dal format norvegese, a partire dal 5 ottobre. Come anticipato nei mesi scorsi, Skam Italia 2 ha come protagonista Martino Rametta (interpretato da Federico Cesari, che molti ricorderanno ne I Cesaroni) mentre affronta la sua omosessualità con se stesso, i suoi amici e ...

Skam Italia - sul set della seconda stagione : parlano i protagonisti : La seconda stagione di Skam Italia è alle porte: dal 12 ottobre sarà disponibile su TIMVISION l’episodio completo, di cui potete vedere il secondo trailer. Il protagonista sarà proprio Martino, che affronterà un viaggio alla ricerca di se stesso. Mentre per chi si è perso qualcosa della prima stagione, troverà (o ritroverà) tutto sui social. La serie racconta senza filtri la vita di un gruppo di adolescenti, la loro quotidianità fatta di ...

Ricomincia “Skam Italia” : È una serie per adolescenti, che però ha molte cose per cui merita di essere almeno conosciuta anche dagli adulti The post Ricomincia “Skam Italia” appeared first on Il Post.

Skam Italia 3 ci sarà - aperti a Roma i casting per la terza stagione : come partecipare alle selezioni : Skam Italia 3 ci sarà. Manca ancora l'ufficialità da TIMVision, che ha messo online la prima stagione della serie ispirata al format norvegese, ma sembra che il portale abbia intenzione di produrre anche un terzo ciclo di episodi. Nel frattempo, dal profilo Facebook di Extranew apprendiamo che la serie prodotta da Cross Productions ha aperto i casting per la terza stagione, le cui riprese si svolgeranno a Roma. Nel particolare, l'agenzia è ...

Skam Italia - la seconda stagione dal 5 ottobre su SKAMItalia.it : Arriva l’attesa seconda stagione di SKAM Italia, la rivoluzionaria serie teen, prodotta da TIMVISION Production con Cross Productions, per la regia di Ludovico Bessegato. Ad annunciarlo è il teaser in rete, dando appuntamento a tutti gli appassionati della serie il 5 ottobre su SKAMItalia.it e con l’episodio completo in esclusiva dal 12 ottobre su TIMVISION. Prosegue quindi il racconto delle giornate del gruppo di ragazze e ragazzi, con ...

