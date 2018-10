Si vota oggi in Trentino e Alto Adige

Pd - oggi le primarie per scegliere il nuovo segretario regionale : ecco dove e quando votare : E' il giorno delle primarie per la segreteria regionale del Partito Democratico. Secondo le stime in tremila si recheranno ai seggi. Gli elettori sono chiamati a votare contestualmente un candidato ...

Elezioni Baviera/ Risultati in diretta : oggi si vota - Merkel e Ue sconfitti? (ultime notizie) : Elezioni Baviera, oggi si vota: Csu teme storica sconfitta. Perché gli scenari per le alleanze spaventano la cancelliera Angela Merkel e l'Unione europea. Ultime notizie: Verdi in crescita(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 07:08:00 GMT)

Romania : Camera deputati vota oggi mozione di sfiducia contro ministro Economia Andrusca : Bucarest, 10 ott 09:46 - , Agenzia Nova, - La Camera dei deputati di Bucarest vota oggi la mozione di sfiduca inoltrata dall'opposizione liberale contro il ministro dell'Economia,... , Rob,

Elezioni in Brasile - oggi si vota : i candidati - i sondaggi e le perplessità del voto : Il 'Trump brasiliano' contro il 'sostituto di Lula'. Sono 13 i candidati al primo turno delle Elezioni presidenziali brasiliane di oggi, ma il voto si annuncia soprattutto come un duello fra il ...

Macedonia - oggi si vota per decidere il futuro del Paese con il Referendum sul Nome : in ballo l’accordo con la Grecia e l’ingresso nell’UE e nella Nato : Seggi aperti in Macedonia dalle 7 di stamattina per il Referendum sul nuovo Nome che dovrà adottare l’ex repubblica jugoslava sulla base di un accordo raggiunto a giugno con la Grecia. Poco più di 900mila elettori sono chiamati a rispondere al quesito: “Siete in favore di un’adesione all’Unione Europea e alla Nato accettando l’accordo tra Repubblica di Macedonia e Repubblica di Grecia?“. Accordo che prevede ...

Pierluigi Bersani fa godere Matteo Salvini : 'Oggi i vecchi comunisti votano Lega' : 'Guardate che i comunisti di una volta oggi votano Lega'. Oh! Ci voleva Pier Luigi Bersani, uno che spesso ha ragione anche quando milita dalla parte del torto, per rivelare la verità che nessuno nel ...

Quali sarebbero le percentuali dei partiti se si votasse oggi. Un'analisi? : Se si votasse oggi, la Lega sarebbe con il 32% prima forza politica nel Paese: i mesi estivi hanno visto rafforzarsi il peso del partito di Salvini, cresciuto di quasi 15 punti dalle elezioni del 4 marzo. Circa 2 punti separano la Lega dal Movimento 5 Stelle, posizionato al 30,2%: sono i dati che emergono dal Barometro Politico di settembre dell’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento. Restano lontani, in estrema ...

