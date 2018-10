Si dà fuoco in strada per una delusione d' amore | 52enne gravissimo | salvato dai passanti

Lei lo lascia e lui si dà fuoco in strada : Ha tentato il suicidio dandosi fuoco dopo aver visto la sua ex accompagnata con un altro uomo, un uomo è stato trasportato d'urgenza in condizioni gravissime all'ospedaleIl 52enne avrebbe visto la sua ex mano nella mano con un altro ex e questo lo avrebbe spinto al folle gesto di darsi fuoco e tentare così di farla finita, in modo plateale, in mezzo alla strada. È stato salvato grazie al pronto intervento del 118 ma ora si trova in condizioni ...

Corsico - 58enne avvolto dalle fiamme per strada : «Si è dato fuoco da solo» : Un 58enne si è dato fuoco per strada, in via Bellini, a Corsico, intorno alle 7 di lunedì mattina. I soccorritori del 118 sono riusciti a spegnere le fiamme che lo avvolgevano. e lo hanno portato d'...

Bari - conflitto a fuoco e incidente stradale : un morto e un ferito : Una persona è morta ed un’altra è rimasta gravemente ferita in un conflitto a fuoco avvenuto poco fa, alla periferia di Bari, tra persone in moto e altre a bordo di un’autovettura. La sparatoria – a quanto si apprende – è cominciata nel rione Carbonara e si è conclusa nei pressi dello stadio San Nicola con un incidente stradale che avrebbe coinvolto i due mezzi su cui viaggiavano le persone coinvolte nella sparatoria e un’altra ...

A fuoco Audi parcheggiata per strada : carabinieri sul posto : RINDISI - Intervento dei vigili del fuoco intorno alle 4 della notte tra ieri e oggi, sabato 22 settembre, in via Villanova, Villaggio San Paolo, a Brindisi dove è andata a fuoco un'auto parcheggiata ...

Colpi d'arma da fuoco in strada a Milano : ANSA, - Milano, 11 SET - L'esplosione di alcuni Colpi di arma da fuoco è stata segnalata questa mattina in piazza Gasparri, a Milano. Secondo quanto si è appreso non ci sono feriti. Ancora da chiarire ...

Roma - trentenne ferito per strada da colpo d’arma da fuoco a Torpignattara : Era circa l’una di notte quando un Romano di 31 anni è stato ferito in strada nella in via Manfroni, in zona Torpignattara. L’uomo, che secondo le prime informazioni ha alcuni precedenti, è stato colpito al gluteo da un colpo d’arma da fuoco. Trasportato in codice rosso all’ospedale Policlinico Umberto I è stato operato d’urgenza: i medici hanno asportato il proiettile e l’uomo non sarebbe in pericolo di ...

Auto tampona un mezzo pesante in autostrada - vigili del fuoco estraggono i feriti dalle lamiere - FOTO - : Incidente sull'Autostrada A10 questa notte intorno alle 23:30 circa nella galleria tra Spotorno e Feglino direzione Ventimiglia. Secondo quanto ricostruito una macchina con a bordo due persone per ...

Camion si ribalta e prende fuoco in autostrada - morti padre e figlioletto : Incidente mortale sull'A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra Orvieto e Fabro in direzione Firenze: un'auto e un tir si sono scontrati e due occupanti dell'autovettura hanno perso la...

La giornata nera della viabilità : in autostrada altro veicolo a fuoco e scontro tra due tir - code interminabili sull'A14 e sulla SS16 : A rendere ancora più critica una giornata decisamente da bollino nero altri due episodi di cronaca. Il primo un incidente tra due tir, senza conseguenze per gli autisti, avvenuto intorno alle 14 tra ...

Tir a fuoco in autostrada - traffico in tilt verso Pescara : Autostrade per l'Italia comunica che intorno alle ore 23,30 della notte scorsa, sulla A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra Pedaso e Grottammare in direzione di Pescara, un mezzo pesante ha ...