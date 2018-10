Shock Juventus | paura Emre Can | “ha un nodulo alla tiroide”

calcioweb.eu

(Di domenica 21 ottobre 2018) "Il calciatoreCan dovrà essere sottoposto ad approfondimenti clinici e strumentali per untiroideo che potrebbe anche necessitare di un trattamento chirurgico". Brutte notizie per lae per il calciatoreCan costretto quindi ad uno stop forzato. Troppo presto per arrivare a conclusioni, prima dovrà essere valuta la natura delma sicuramente salterà le prossime due partite, sperando di risolvere il problema in breve tempo.