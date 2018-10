SHAMELESS - Episodio 9x07

SHAMELESS - Episodio 9x06 : Una nuova richiesta di aiuto a Lip : Pronti per un nuovo Episodio di SHAMELESS?Peccato che questo sia l'ultimo con Cameron Monaghan....Attenzione: Spoiler!Nell'Episodio precedente:Fiona decide di non controllare più le vite dei suoi fratelli e rimane stupita quando Ford le fa capire che ci tiene davvero a lei.Ian si dichiara innocente per infermità mentale: una decisione sofferta ma presa dopo lunga riflessione e un tentativo di fuga.Debbie non ritorna con Alex e la lascia al ...

Cameron Monaghan lascia SHAMELESS : Ian Gallagher lascerà la serie nel prossimo episodio? : Una nuova bomba è arrivata a scuotere i fan di Shameless. Dopo l'abbandono di Emmy Rossum che ha già annunciato il suo ritiro alla fine di questa stagione della serie Showtime, ecco arrivare quello dell'amato Cameron Monaghan. Poche ore dopo la messa in onda dell'episodio di domenica sera in cui proprio lui è quello che più ha brillato, sembra che anche per Ian Gallagher è arrivato il momento dell'addio o, come lui stesso lascia intendere, ...

SHAMELESS - Episodio 9x05 : Che ne sarà di Ian? : Episodio importante incentrato, tra l'altro, sul futuro del giovane Gallagher.Attenzione: Spoiler!Nell'Episodio precedente:Frank chiede l'aiuto di Terry Milkovich, da poco uscito di prigione, per allontanare i votanti dal seggio. La sua trovata e un bel colpo di fortuna portano Mo White ad un'inaspettata vittoria.Lip vorrebbe tenere Xan con sé per sempre, ma il ritorno della madre gli rende le cose difficili. Nulla può dinanzi allo stretto ...

SHAMELESS 9 porta allo scontro politico Frank e Fiona nell’episodio numero 100 : Chi si aspettava festeggiamenti, matrimoni e funerali è rimasto deluso e, allo stesso tempo ha avuto la conferma che Shameless 9 è una cosa a sé, la serie Showtime è diversa da tutte le altre come gli stessi Gallagher lo sono stati in questi anni. Quello andato in onda qualche ora fa negli Usa non è solo il quarto episodio della nona stagione ma anche l'episodio numero 100 dell'intera serie ma non c'è nessun colpo di scena da evidenziare se ...

SHAMELESS - Episodio 9x03 : Un nuovo viaggio per Ian : Terzo Episodio della nuova stagione di SHAMELESS questa sera.Che combineranno i Gallagher stavolta?Attenzione: Spoiler!Nell'Episodio precedente:Frank racimola qualche dollaro rubando i cartelli elettorali dei candidati nel distretto del South Side finché non ha la brillante idea di presentare un nuovo volto, figlio di quel territorio: Mo White.Comincia, così, la sua campagna elettorale.Fiona riesce a diventare socia di un importante e redditizio ...

SHAMELESS - Episodio 9x02 : Campagna elettorale per Frank? : Secondo appuntamento con la famiglia più disastrata e ingegnosa d'America!E anche stavolta ne vedremo delle belle.Attenzione: Spoiler!Nel precedente Episodio:Frank mette a repentaglio la salute delle mamme della scuola di Liam passando da un letto all'altro. Ma le stesse signore non sono state da meno e neppure i loro mariti....così, tutti vengono sottoposti a terapia per guarire presto.Liam decide di restituire il prezioso bottino rubato dal ...

SHAMELESS - Episodio 9x01 : Riuscirà Ian ad uscire di prigione? : Riecco i Gallagher del South Side di Chicago!La prima parte della nona stagione comincia stasera.Dove eravamo rimasti e cosa vedremo nel primo Episodio?Attenzione: Spoiler!Dove eravamo rimasti?Dopo una serie di brutti momenti e la fine della storia con Sierra, Lip si è rimesso in gioco dando la priorità a se stesso e ai suoi desideri. Ha lottato tanto per rimanere sobrio senza dimenticare gli amici più cari, che ha aiutato in ogni modo ...