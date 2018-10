Serie A | Inter-Milan 1-0 | segna Icardi​ nel recupero

Serie A : Icardi gol - Inter-Milan 1-0 : 22.35 L'Inter vince nel recupero il derby numero 293della Madonnina: Milan ko all' ultimo respiro,Icardi man of the match. Subito gol annullato all'argentino per fuorigioco che c'è, poi tentativo Politano e testa Perisic sventata da Donnanarumma.Nainggolan out dopo uno scontro con Biglia, a ruota girata De Vrij sul palo. In offside, al 42', anche la rete di Musacchio,unico sussulto del Diavolo in un primo tempo a tinte nerazzurre.Al 42' Vecino ...

Highlights Serie A : Inter-Milan 1-0 Video Gol - Pagelle e tabellino del match : Ecco a voi i Video e gli Highlights tra Inter Milan di Domenica 21 ottobre alle ore 20:30, sfida valida per la nona giornata della Serie A 2018/2019. Inter-Milan – Nel primo tempo fiammate da una parte e dall’altra. Un gol annullato per parte (Icardi e Musacchio), un palo colpito da De Vrij. Nel complesso […] L'articolo Highlights Serie A: Inter-Milan 1-0 Video Gol, Pagelle e tabellino del match proviene da Serie A News Calcio ...

LIVE Inter-Milan - Derby Serie A in DIRETTA : stracittadina dal sapore di Champions : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Inter-Milan, incontro valevole per la nona giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Le due squadre sono al confronto numero 191 nella massima Serie (comprese le antiche denominazioni di Prima Categoria e Divisione Nazionale): i successi dell’Inter sono 70, quelli del Milan 62 e i pareggi 58. Si tratta di una sfida che, date le posizioni delle due squadre e la classifica particolarmente ...

LIVE Inter-Milan - derby Serie A calcio in DIRETTA : a che ora inizia e su che canale vederlo in tv : La nona giornata della Serie A 2018-2019 vivrà oggi, domenica 21 ottobre, il suo momento clou: alle ore 20.30 infatti si giocherà il derby della Madonnina: spazio a Inter-Milan. Luci a San Siro: la stracittadina meneghina sarà trasmessa in tv da Sky ed in streaming attraverso SkyGo. Come al solito OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale della sfida con pagelle LIVE. Non dovrebbero esserci grosse sorprese negli undici titolari, con ...

Probabili formazioni Inter-Milan - derby Serie A 2018-2019 : sfida tra bomber - Icardi contro Higuain : Tutto pronto per la sfida più importante della settimana per la Serie A di calcio: la nona giornata propone il derby di Milano, a San Siro questa sera si sfidano Inter e Milan nella stracittadina più seguita in Italia. Nerazzurri e rossoneri a caccia di conferme dopo le positive ultime uscite arrivate prima della pausa per le nazionali, sfida totale tra due diversi stili di gioco, quelli messi in campo da Spalletti e Gattuso. Attesa ovviamente ...

