Serie A : Inter-Milan 1-0 - segna Icardi? nel recupero : Un gol di Mauro Icardi in pieno recupero manda regala il derby all'Inter, che batte 1-0 il Milan e vola a 19 punti in classifica, a +7 dai cugini. Buon primo tempo dei nerazzurri, con una traversa di De Vrij (al 35'), un paio di occasioni nitide e il gol annullato a Icardi in avvio, per un fuorigioco confermato dal Var. Anche se dopo pochi minuti la squadra di Spalletti perde Nainggolan dopo un duro scontro con Biglia. Meno incisivo il ...

Probabili formazioni Inter-Milan - derby Serie A 2018-2019 : sfida tra bomber - Icardi contro Higuain : Tutto pronto per la sfida più importante della settimana per la Serie A di calcio: la nona giornata propone il derby di Milano, a San Siro questa sera si sfidano Inter e Milan nella stracittadina più seguita in Italia. Nerazzurri e rossoneri a caccia di conferme dopo le positive ultime uscite arrivate prima della pausa per le nazionali, sfida totale tra due diversi stili di gioco, quelli messi in campo da Spalletti e Gattuso. Attesa ovviamente ...

L'Inter è 'die hard' - Icardi come Vieri : 103 gol in nerazzurro in Serie A : La quarta vittoria consecutiva in campionato , che in casa nerazzurra mancava dal settembre del 2017, porta la sua firma, indelebile: dopo le prodezze in Champions League, Mauro Icardi si sblocca ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : SPAL-Inter 1-2. Decisiva la doppietta di Icardi - Antenucci fallisce un rigore : L’Inter espugna Ferrara battendo per 1-2 la SPAL nel posticipo dell’ottavo turno di Serie A e si porta al terzo posto in classifica. Decisiva la doppietta di Icardi, per gli estensi in gol Paloschi. Rimpianti per i padroni di casa per il rigore fallito da Antenucci quando il punteggio era di 0-1. Nel primo tempo al 14′ vantaggio ospite firmato da Icardi: cross dalla destra di Vrsaljko, l’argentino schiaccia di testa e la ...

Serie A : Spal-Inter - nelle quote è staffetta del gol Icardi-Martinez : La scia vincente dei nerazzurri prosegue a 1,65, si sale a 3,65 per il pareggio mentre si punta a 5,75 sul successo dei biancoazzurri che, per la cronaca, non battono l'Inter addirittura dal 1962. La ...

Serie D : gol da metà campo del cognato di Icardi [VIDEO] : Domenica ha stupito tutti con una rete stellare, segnata da metà campo, e adesso si gode gli elogi. Luifa Galesio, il tanto reclamizzato cognato di Mauro Icardi, ha dimostrato di saperci fare veramente col pallone tra i piedi, realizzando un gol maradoniano nel match tra Città di Messina e Gela valido per il campionato di Serie D. Ecco il video della prodezza: intanto in Serie D a segno il cognato di Icardi Eurogol di Galesio con la ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Inter-Fiorentina 2-1 : Icardi e D’Ambrosio regalano tre punti d’oro ai nerazzurri : Termina 2-1 a San Siro tra Inter e Fiorentina nel match clou della sesta giornata del campionato di Calcio di Serie A 2018-2019. I nerazzurri si sono imposti grazie alle reti di Mauro Icardi e di Danilo D’Ambrosio. A nulla è servita la marcatura di Federico Chiesa per evitare il ko. La squadra di Luciano Spalletti centra i 3 punti e si porta a quota 10 in graduatoria generale, raggiungendo proprio i gigliati in terza posizione. Nel primo ...

Serie A - Icardi con la Samp si scatena : il Gol paga 2 - 00 : TORINO - Sei mesi fa finì con i 5-0 a favore dell'Inter e con Mauro Icardi protagonista con quattro gol. I nerazzurri torneranno al Ferraris domani sera, di nuovo contro la Sampdoria, a quattro giorni ...

Inter - Icardi con il vestito da Champions : ora la Serie A per la prova del 'nove' : Icardi è il nove dell'Inter e la prova che oggi ne consegue. Diceva dopo il Tottenham: 'Questa vittoria ci deve dare fiducia anche in campionato'. Quel gol gli è valso il riconoscimento Uefa come ...