Serie A | Chievo Verona-Atalanta dalle 15 00 | probabili formazioni e dove vederla

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : successi di Milan e Sassuolo - la Fiorentina ne fa 5 al Chievo : E’ andata in archivio la quarta giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019 ed andiamo ad analizzare i risultati e la classifica. Continua a convincere il Sassuolo di Gianpietro Piovani che contro il Pink Bari si è imposto 4-0. Le realizzazioni sono state di Sandy Iannella al 6′ su rigore, di Tecla Pettenuzzo al 33′, di Giorgia Tudisco al 59′ e di Claudia Ferrato al 75′. Neroverdi che ...

Calcio - Gian Piero Ventura torna su una panchina di Serie A : l’ex ct della Nazionale guiderà il Chievo - che ha esonerato D’Anna : Fa rumore il cambio alla guida del Chievo. Non tanto perché è stato esonerato Lorenzo D’Anna, che paga un inizio sconfortante della società veronese (due pareggi e sei sconfitte, con ancora un -1 in classifica a seguito della penalizzazione iniziale), quanto perché al suo posto arriva Gian Piero Ventura. L’ex CT della Nazionale torna dunque a sedersi su una panchina dopo che, lo scorso 15 novembre 2017, la mancata qualificazione ai ...

Serie A - i risultati di oggi (domenica 7 ottobre) e la classifica : Milan-Chievo 3-1 con la doppietta di Higuain - Lazio terza con Immobile show : Si sono giocate tre partite nel pomeriggio della Serie A 2018-2019 di calcio. Il Milan è riuscito a sconfiggere il Chievo per 3-1 di fronte al pubblico di San Siro, conquista il terzo successo in campionato e sale al decimo posto a quota 12 punti con una partita da recuperare. I rossoneri hanno dominato il primo tempo e al 27′ Higuain ha sbloccato la partita concretizzando un cross rasoterra di Suso dalla sinistra, poi 8 minuti più tardi ...

