Serie A Atalanta | Gasperini | «Ilicic ci è mancato | vittoria che dà morale»

Calcio - Serie A 2018-2019 : Atalanta a valanga - Immobile e Correa spingono la Lazio - pari tra Bologna e Torino : Due vittorie esterne ed un pareggio nelle partite di Serie A delle ore 15.00: non si registrano ancora vittorie interne in questo turno del massimo campionato italiano. L’Atalanta maramaldeggia in casa del Chievo vincendo per 1-5, mentre la Lazio passa nella ripresa a Parma, vincendo poi 2-0, infine il Bologna rimonta due reti ed impatta 2-2 col Torino. A Bologna il Torino passa in vantaggio al 14′ con Iago Falque, poi nella ripresa ...

Serie A - Chievo-Atalanta 1-5 : in gol De Roon - Ilicic - tripletta - - Gosens e Birsa : Peggio di così non poteva andare il ritorno nel nostro campionato dell'ex c.t. Gian Piero Ventura dopo la mancata qualificazione al Mondiale. Dalla mancata qualificazione con la Svezia al tracollo ...

Chievo-Atalanta 1-5 : pagelle e tabellino - Serie A 2018/2019 : Chievo-Atalanta, 9ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Risultati Serie A – L’Atalanta rifila 5 schiaffi al Chievo di Ventura : ok Lazio - pari fra Bologna e Torino : L’Atalanta liquida il Chievo con 5 gol, la Lazio batte in trasferta il Parma, pari fra Bologna e Torino: ecco i Risultati della 9ª giornata di Serie A Gol e spettacolo nella domenica pomeriggio della 9ª giornata di Serie A. Dopo il pirotecnico pareggio tra Frosinone ed Empoli nel lunch match (3-3), arrivano altri 6 gol anche nell’1-5 con il qule L’Atalanta liquida il Chievo in trasferta. Esordio amaro per i veronesi del neo allenatore Gian ...

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata : Lazio di rigore - pokerissimo Atalanta! Diretta gol live score : Risultati Serie A: Classifica aggiornata e Diretta gol live score delle partite della 9^ giornata in programma oggi, 21 ottobre 2018. Spicca il derby Inter Milan(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 16:52:00 GMT)

Highlights Serie A : Chievo-Atalanta. Video gol - pagelle e tabellino del match : Sfida “salvezza” quella tra Chievo e Atalanta. Le formazioni di Ventura e Gasperini sono pronte a scendere in campo al Bentegodi. CHIEVO – Pronti, partenza, via: la prima di Ventura, dopo la disfatta in Nazionale, sarà seguita da tante persone curiose di vedere come reagirà il tecnico alle critiche mosse nei suoi confronti. La situazione […] L'articolo Highlights Serie A: Chievo-Atalanta. Video gol, pagelle e tabellino ...

Serie A - Chievo Verona-Atalanta dalle 15.00 : probabili formazioni e dove vederla : ROMA - Dopo gli anticipi della nona giornata, torna in campo la Serie A . Tra le sfide delle 15.00, da sottolineare Chievo-Atalanta , con il ritorno in panchina di Giampiero Ventura dopo la parentesi ...

Serie A Atalanta - Gasperini : «Ripartiamo con fiducia» : BERGAMO - "La sosta è arrivata in un momento di difficoltà, ma è servita per ritrovare le energie". Così Gian Piero Gasperini , nella conferenza stampa alla vigilia della partita con il Chievo . Sugli ...

Serie A Atalanta - Gomez : «Classifica rischiosa - dobbiamo riprenderci» : BERGAMO - " Ora affrontiamo tante squadre che hanno bisogno di punti, ma anche noi abbiamo l'esigenza di migliorare la nostra classifica ". Il Papu Gomez ai microfoni di Sky Sport 24, parla della prossima gara contro il Chievo . " Nelle ultime partite abbiamo fatto solo due gol , eppure ne abbiamo fatti otto col Sarajevo , 3 con Haifa e Roma , quattro con il Frosinone . E'...