Serena Grandi “Molestie? Se avessi denunciato sarei stata continuamente in tribunale”

Eleonora Giorgi - l'attacco di Barbara D'Urso/ "Fatela incontrare Serena Grandi" (Grande Fratello Vip 2018) : Barbara D'Urso ha lanciato un consiglio agli autori del Grande Fratello Vip invitandoli ad un incontro tra Eleonora Giorgi e Serena Grandi. Le sue dichiarazioni.(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 08:49:00 GMT)

US Open 2018 : trionfo di Naomi Osaka! Serena Williams crolla - grandi polemiche col giudice di sedia : Epilogo inatteso nel torneo di singolare femminile agli US Open di tennis: la regina è la nipponica Naomi Osaka, classe 1997, mentre crolla Serena Williams, padrona di casa, che, dopo un lungo diverbio col giudice di sedia, Ramos, sull’orlo del pianto, si arrende 6-2 6-4 in un’ora e venti minuti di gioco. Il primo set si apre con la giapponese a tenere testa alla statunitense nel primo game, portandola ai vantaggi. Serena si salva, ...

Serena Grandi a Pomeriggio 5 parla del suo ex : “Sono angosciata” : Pomeriggio Cinque: Serena Grandi confessa di essere terrorizzata dal suo ex E’ appena finita la prima puntata della nuova stagione televisiva di Pomeriggio 5. Come di consuetudine nella prima parte del programma ampio spazio è stato dedicato alla cronaca nera, mentre nella seconda parte Barbara d’Urso ha affrontato argomenti un po’ più leggeri con in suoi ospiti. Tra questi la d’Urso ha anche invitato la ex concorrente ...

Serena Grandi a Pomeriggio 5/ Perseguitata dall’ex Luca Iacomoni : “Sono disperata - ho paura…” : Quest’oggi, Serena Grandi sarà ospitata da Barbara d’Urso durante la prima puntata di Pomeriggio 5. L’attrice, avrà modo di spiegare meglio la situazione e la sua attuale battaglia. (Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 17:06:00 GMT)

Serena Grandi perseguitata dall’ex : ‘Sono disperata’ : “Sono disperata e questo non fa bene al mio lavoro, non mi sento tranquilla. Lui non è un uomo violento, ma ho paura che possa scattare qualcosa di brutto”. Serena Grandi lancia un grido d’allarme. L’attrice, concorrente del Grande Fratello Vip 2, confessa a Tgcom24 di vivere nel terrore perché perseguitata dall’ex compagno Luca Iacomoni. La loro storia è finita quasi un anno fa ma l’uomo non accetta la ...

Serena Grandi : “Sono disperata - la situazione sta diventando pericolosa” Perseguitata dall’ex compagno : Serena Grandi esce allo scoperto e racconta la situazione di terrore nella quale si trova da diverse settimane a questa parte, affermando di essere Perseguitata dall’ex compagno, che ha deciso di lasciare poco dopo la fine dell’esperienza del Grande Fratello Vip, risalente al 2017. in un’intervista a TgCom l’attrice ha provato a raccontare lo stress di questi, giunto a rappresentare per lei una specie di incubo, con ...

Serena Grandi perseguitata dall'ex fidanzato : 'Vivo ogni giorno nella paura' : Serena Grandi terrorizzata dall'ex compagno Luca Iacomoni :'La nostra relazione è finita da un anno, ma lui non demorde - racconta l'attrice in un'intervista esclusiva rilasciata a Tgcom24 -. La ...

Serena Grandi racconta il suo dramma : “Il mio ex compagno mi perseguita - ho paura” : “La nostra storia è finita più di un anno fa, ma lui mi perseguita con telefonate e incursioni sotto casa, ho paura. Lui non è un uomo violento, ma ho paura che possa scattare qualcosa di brutto. Mio figlio adesso andrà a lavorare a Milano e sarò sola, come farò? La situazione sta diventando pericolosa“. In un’intervista a TgCom24, Serena Grandi si sfoga e racconta la difficile situazione che sta vivendo a causa dell’ex ...

Il dramma di Serena Grandi : "Il mio ex mi sta stalkerando - vivo nella paura" : Serena Grandi lancia il suo grido di aiuto. L'attrice, sex symbol del cinema italiano negli anni Ottanta e Novanta, racconta di stare vivendo un dramma , per colpa dell' ex compagno . In occasione di ...

Il dramma di Serena Grandi : «Il mio ex compagno mi perseguita - vivo un incubo. La situazione è pericolosa» : Se dopo il Grande Fratello Vip la vita professionale di Serena Grandi ha ripreso il volo, quella privata è diventata un vero un vero calvario a causa dell'ex compagno Luca Iacomoni. A...

Serena Grandi : "Il mio ex non accetta la fine della nostra storia - sto vivendo un incubo" : Serena Grandi, l'attrice bolognese che il pubblico televisivo, l'anno scorso, ha visto anche all'interno della casa del Grande Fratello Vip, ha rilasciato un'intervista dai toni drammatici al sito TgCom24.L'attrice 60enne, infatti, ha dichiarato di subire atti persecutori dal suo ex compagno e di aver perso, per questo motivo ovviamente, la tranquillità. prosegui la letturaSerena Grandi: "Il mio ex non accetta la fine della nostra storia, ...

Il dramma di Serena Grandi : «Il mio ex compagno mi perseguita - vivo un incubo. La situazione sta diventando pericolosa» : Se dopo il Grande Fratello Vip la vita professionale di Serena Grandi ha ripreso il volo, quella privata è diventata un vero un vero calvario a causa dell'ex compagno Luca Iacomoni. A...

Serena Grandi perseguitata dal suo ex : “La situazione è pericolosa” : Serena Grandi vittima di stalking dell’ex compagno: chiede aiuto Serena Grandi è terrorizzata, non si sente più una donna libera dopo la fine della sua storia d’amore con Luca Iacomoni, quasi un anno fa, dopo vari tira e molla. Lancia un grido d’allarme e disperato attraverso Tgcom24 perchè la situazione è diventata insostenibile. L’ex concorrente della seconda edizione del Grande Fratello Vip si è detta perseguitata ...