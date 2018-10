Serata vip per l' elezione di Miss Vendemmia 2018 a Casale Tor di Quinto a Roma

MARCHESA D'ARAGONA / Per Daniela Del Secco sarà una Serata complicata (Grande Fratello Vip) : MARCHESA D’Aragona, la vamp si è presa una cotta per Walter Nudo. Ha confessato infatti ad Andrea Mainardi di trovare l'uomo veramente affascinante. (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 21:28:00 GMT)

I Retroscena di Blogo : Il Grande fratello vip salvezza della Serata di Canale 5? : La notizia ve l'abbiamo già data ed è quella che la prossima settimana il Grande fratello vip andrà in onda ben due volte, ovvero lunedì 21 ottobre, con la sua quinta emissione e giovedì 25 con la sesta. La motivazione di questa scelta? Pare che tutto ciò dipenda semplicemente dalla necessità di posizionare nella prima serata di Canale5 un prodotto che dia un "minimo garantito" in termini di ascolti. ...

Grande Fratello Vip : Serata difficile per Ilary Blasi : Ilary Blasi: il GF Vip non convince il pubblico da casa Tra qualche ora andrà in onda il terzo appuntamento di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Ilary Blasi che vede i personaggi più amati del piccolo schermo rinchiusi all’interno della casa più spiata d’Italia. A differenza dello scorso anno, dove ogni puntata riusciva a collezionare veri e propri ascolti record, questa volta le cose sembrano ...

Mai Dire Grande Fratello Vip - la Gialappa's Band ritorna in seconda Serata su Italia 1 : ritorna Mai Dire GF Vip, in compagnia della Gialappa's Band. Dopo il successo dello scorso anno, torna lo storico programma nato nel 2000 in concomitanza con il primo Grande Fratello. Con filmati inediti, Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Carlo Taranto prenderanno di mira gli inquilini della Casa di Cinecittà. Quali saranno i concorrenti più bersagliati dell'edizione vip dall'irriverente trio?Mai Dire GF Vip è un programma scritto dalla ...

Ascolti Tv - Temptation Island Vip è sempre più visto e vince la Serata : Ascolti Tv di martedì 25 settembre 2018: Temptation Island Vip vince, incrementa pubblico e batte Una Pallottola nel Cuore 3 Continua il successo per Simona Ventura con il suo programma di Canale Cinque Temptation Island Vip. Durante la serata di martedì 25 settembre 2018, la seconda puntata dell’isola delle tentazioni con protagonisti molti tra i […] L'articolo Ascolti Tv, Temptation Island Vip è sempre più visto e vince la serata ...

Nella prima Serata del lunedì ‘La Vita Promessa’ conferma il successo di ascolti battendo il Grande Fratello Vip! Ecco i dati degli ascolti : Era molto attesa la partenza della terza edizione del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Ilary Blasi, affiancata da L'articolo Nella prima serata del lunedì ‘La Vita Promessa’ conferma il successo di ascolti battendo il Grande Fratello Vip! Ecco i dati degli ascolti proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello Vip parte dal 20.95% : Ilary Blasi vince la Serata : Ilary Blasi: ottimi ascolti per il debutto della terza edizione del GF Vip Ottimo debutto per la prima puntata del Grande Fratello Vip, al via con la terza edizione che, in onda su Canale 5, lunedì 24 settembre è stata seguita da 3.341.000 telespettatori totali e il 20,95% di share. Il reality più spiato d’Italia condotto da Ilary Blasi non ha lasciato scampo alla concorrenza sul fronte degli ascolti, ma è al centro di una piccola ...