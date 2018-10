Selma Blair rivela in un post commovente | “Ho la sclerosi multipla”

Another Life : Selma Blair sarà influencer nella serie Tv di Netflix : Another Life amplia il suo cast e ingaggia Selma Blair per un ruolo speciale. L’attrice è conosciuta per la sua partecipazione in The People V. OJ Simpson – American Crime Story e Legally Blonde e si prepara al ruolo di Harper Glass per la serie Tv Netflix. Il cast di Another Life conterà su Katee Sackhoff per il ruolo di protagonista. Another Life: la serie Sci-Fi firmata Netflix Secondo le anticipazioni sullo show, Katee Sackhoff ...