Searching | recensione del film con John Cho e vincitore al Sundance Film Festival

correttainformazione

: #Searching di #AneeshChaganty con #JohnCho, #MichelleLa #DebraMessing & Co. la #RECENSIONE di @CellPortraits… - CellPortraits : #Searching di #AneeshChaganty con #JohnCho, #MichelleLa #DebraMessing & Co. la #RECENSIONE di @CellPortraits… - Mauxa : #searching, recensione del film - MjpReviews : Un grande #thriller! Se volete guardare qualcosa al cinema, andate a vedere #searching #SearchingMovie vi terrà co… -

(Di domenica 21 ottobre 2018) Arriva nelle sale, il nuovoconCho ealdelRiassumere “” in poche parole: “Un padre alla disperata ricerca della figlia scomparsa”. Fortunatamente andando a vedere ilcapirete quanto sia superfluo concepire questoin modo così sintetico e superficiale. La lavorazione di questoparte da lontano, da un’attenta analisi sul cinema e nel quotidiano, perché se avete visto il trailer non è l’ennesimo riferimento a “Perfetti sconosciuti”, perché qui non si critica la tecnologia e quanto essa abbia influito sulle nostre vite, perché qui funge come la base della narrazione. Ilè completamente incentrato sulle registrazioni dello schermo e sulle connessioni che l’utente ha. Può dar fastidio allo spettatore? No, a noi non ha recato alcun disturbo, magari avrà dato fastidio a chi ha dovuto ...