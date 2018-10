Scuole | il rapporto di Legambiente sulla qualità dei servizi | “Meno scuolabus | fallisce

ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 ottobre 2018) Leitaliane non sono ancora uscite dalla crisi. A dirlo è il diciannovesimo“Ecosistema”dell’edilizia scolastica, dell’ambiente e deipresentato da. A far suonare il campanello d’allarme non sono solo i consueti dati sull’edilizia scolastica ma i numeri che vengono riportati in merito ai cosiddettiche le amministrazioni comunali dovrebbero offrire. Spicca la significativa diminuzione delloche, dal 2012 ad oggi, passa dal 30% al 23% circa, con una forbice che va da più del 40% diche possono contare su questoo nelle città capoluogo di provincia del Centro Italia ad un irrisorio 13,7% al Sud, rendendo il trasporto scolastico sempre più appaltato alle famiglie che sono incentivate così all’uso del mezzo privato, a danno della sostenibilità ambientale e della salubrità dell’aria. Non sembra aver trovato ...