SCUOLA Perché l' alternanza dà fastidio al sistema?

SCUOLA - addio allo studio della storia e dell’arte : ecco perché siamo un Paese senza futuro : Dalla riforma che ha investito lo studio della storia dell’arte nei licei e negli istituti tecnici e professionali alla recente decisione di eliminare la traccia di storia dalle tipologie del tema dell’esame di maturità, il nostro è un Paese che attraverso la Scuola sta dicendo addio al proprio futuro.Continua a leggere

SCUOLA/ Formazione iniziale - ecco perché Bussetti ha ragione (ma solo a metà) : Bussetti ha detto di voler abolire il Fit. Sarebbe una buona idea. Insieme a una riforma della laurea dedicata. La parte debole della proposta è il concorso. ANTONINO PETROLINO(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 06:10:00 GMT)

A Linosa 24 bambini in sciopero perché mancano professori : SCUOLA chiusa - cercasi insegnanti : Ventiquattro giovanissimi studenti di Linosa sono in sciopero perché nella scuola mancano gli insegnanti e l'esperimento della videoconferenza, come prevedibile, si è rivelato un fallimento.Continua a leggere

SCUOLA/ Carattere contro competenze - perché stare col primo : Le politiche scolastiche europee disegnate tra gli anni 80 e 90 sono da tempo sottoposti a un cauto e graduale, ma sostanziale, ripensamento. GIORGIO CHIOSSO(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 06:10:00 GMT)

SCUOLA/ Formazione e lavoro - perché di Lombardia ce n'è una sola? : Le Regioni concentrano i propri sforzi sulla Formazione IeFP e Its, ma non sulle politiche attive del lavoro che permangono deficitarie. Emerge da un rapporto Cno-sFap. EUGENIO GOTTI(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 06:10:00 GMT)

Contratto SCUOLA e aumento stipendi ultime notizie : ecco perché il Governo non deve cadere nel controsenso : Una manovra di bilancio che trascura i dipendenti pubblici: così viene definita dal sindacato Anief in merito all’accordo di Governo sulla nota di aggiornamento al Def (Documento di Economia e Finanza). Ci si è preoccupati delle pensioni e del reddito di cittadinanza, ma l’esecutivo sembra non aver pensato a scongiurare la perdita dei mini-aumenti in busta paga appena ricevuti dai dipendenti statali. Stando così le cose, il Governo ...

SCUOLA - bambini esclusi dalla mensa perché morosi : giusto o sbagliato? : Il fatto successo a Rende, nella Scuola elementare, ha suscitato una polemica che ha coinvolto anche i sindacati: la ditta che gestisce il servizio mensa per i bambini che nelle scuole elementari di Rende effettuano il tempo pieno, la Siarc, ha deciso di sospendere l’erogazione dei pasti a circa 20 piccoli le cui famiglie risultano debitrici verso la ditta. La FLC CGIL ha espresso la sua disapprovazione. Servizio mensa sospeso ai bambini: si o ...

Ottanta anni dalle leggi razziali - Fulvia : 'Io - espulsa da SCUOLA Perché ebrea' : Trieste ricorda l'80esimo anniversario dell'annuncio delle leggi razziali, fatto nel 1938 nel capoluogo giuliano da Benito Mussolini in un'affollata piazza Unità d'Italia. Lì una targa ricorda l'...

SCUOLA - ddl Concretezza : cosa potrebbe cambiare e perché ‘offende i docenti’ : Vi abbiamo riferito, nei giorni scorsi, in merito al nuovo ddl (denominato ddl ‘Concretezza’), contenente nuove misure contro i “fannulloni” della Pubblica Amministrazione, lo sblocco del turnover, nonché la rivoluzione digitale nella PA, oltre a nuove assunzioni. Il ministro Giulia Bongiorno ha annunciato rilevazioni biometriche e videosorveglianza per stanare i “furbetti del cartellino“. La Bongiorno ha ...

Sconfigge la leucemia a 8 anni ma non può andare a SCUOLA Perché ci sono bimbi non vaccinati : La storia di un bambino veneto di 8 anni che dopo aver affrontato la terribile malattia e averla sconfitta con l'aiuto di un trapianto si è ritrovato a fare i conti con le scelte novax di alcuni genitori dei suoi compagni di scuola. Nella sua classe ci sono diversi bimbi non vaccinati che potrebbe comprometterne la sua già precaria salute.Continua a leggere

SCUOLA - Bussetti e la 'patata bollente' delle supplenze : ecco perchè qualcosa non torna : Vi abbiamo riportato, nella giornata di ieri, le parole pronunciate dal ministro Bussetti al portale Quotidiano.Net, in merito all’emergenza supplenze. Il numero uno del dicastero di Viale Trastevere ha sciorinato i numeri dell’anno scolastico 2018/2019, parlando di circa 80mila supplenti su un totale di 700mila insegnanti, ovvero il dieci per cento. Bussetti ha affermato, quindi, che la ‘supplentite esiste ma se rapportata al ...

Ecco perché quest’anno non hai visto una foto dei principini George e Charlotte al primo giorno di SCUOLA : Nuovo anno scolastico ma niente nuova foto The post Ecco perché quest’anno non hai visto una foto dei principini George e Charlotte al primo giorno di scuola appeared first on News Mtv Italia.