Scuola | Miur ordina revoca ruolo ai diplomati magistrale | ecco la nota 45988 e le ultime

Scuola - Nota Miur 17632 su Piano Triennale Offerta Formativa 2019/2022 : Il Ministero dell’Istruzione ha emanato la Nota 17832 del 16 ottobre 2018 relativa al Piano Triennale di Offerta Formativa 2019/2022 che accompagna l’apertura della piattaforma in ambiente SIDI. Insieme alla Nota è reso disponibile un documento che illustra le sezioni specifiche, le rilevazioni e i contenuti richiesti, utile come primo riferimento alla stesura del Piano da parte delle istituzioni scolastiche. L’adozione del Piano ...

CONCORSO PRESIDI : OGGI PROVA SCRITTA/ Miur ultime notizie - Cisl Scuola : “Sistema selezione dirigenti debole” : CONCORSO PRESIDI, OGGI la PROVA SCRITTA: uno su tre diventerà dirigente scolastico. Miur, ultime notizie: sette domande, cinque a risposta multipla e due in lingua. Punteggio minimo 70 punti(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 14:15:00 GMT)

Mobilità Scuola 2019/2020 : il MIUR convoca i sindacati per la trattativa : Il MIUR ha convocato martedì 23 ottobre 2018 i sindacati, allo scopo di avviare la trattativa per il rinnovo del contratto integrativo nazionale sulla Mobilità del personale della scuola (docenti, educatori e ATA) per l’anno scolastico 2019/2020. A riferirlo è la FLC CGIL. Come previsto dall’articolo 7 comma 3 del nuovo CCNL, dovrà regolare nel prossimo triennio tutte le procedure della Mobilità. È un appuntamento importante: tutta la materia ...

Scuola : Zoppas - importante intesa tra Miur e Regione su storia e cultura del Veneto : Venezia, 16 ott. (AdnKronos) - "E’ una iniziativa importante, di cui condividiamo pienamente gli obiettivi. A questo fine auspichiamo di poter aprire un dialogo comune per creare sinergie tra il Protocollo firmato oggi e le attività che Confindustria Veneto sta sviluppando: in particolare quelle leg

Accordo Miur-Regione - a Scuola si studierà storia e cultura veneta - Vvox : ... citando il veneziano Carlo Goldoni , "Il mondo è un bel libro ma poco serve a chi non lo sa leggere", . «Questa è una esperienza che verrà esportata anche in altre regioni perché trova fondamento ...

Scuola/ Il Miur : nuovo esame di Stato - ecco come (non) cambia la didattica : La circolare del Miur n. 3050 del 4 ottobre 2018 introduce alcuni elementi innovativi sull'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Li spiega ETTORE ACERRA (dirigente Miur)(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 06:10:00 GMT)

Sport a Scuola - il Governo propone l’insegnante di educazione fisica alle elementari. E l’accordo Coni-Miur… : Un progetto serio e ambizioso per portare lo Sport nelle scuole fin da bambini, per far ripartire l’intero movimento italiano. Questa è l’idea del ministro dell’istruzione Marco Bussetti che vuole introdurre l’insegnante di educazione fisica alle elementari. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Governo ha inserito nella nota di aggiornamento del Def (documento di economia e finanza) un significativo pezzo a riguardo: “Infine, ...

Pensioni Scuola ultime notizie : esito dell’incontro di oggi Miur-INPS-sindacati : Come relazionato da una nota pubblicata sul sito di Flc-Cgil, si è svolto quest’oggi, presso la sede del Ministero dell’Istruzione in Viale Trastevere, un incontro tra le rappresentanze del Miur, dell’INPS e le Organizzazioni sindacali. Il confronto si è reso inevitabile in seguito alle problematiche riguardanti il diritto alla pensione per il personale scolastico. Pensioni scuola, incontro Miur-Inps e sindacati: ...

Scuola - ecco i dati ufficiali Miur sui docenti italiani per l’anno scolastico 2018/9 : I numeri ufficiali diffusi dal Ministero dell’Istruzione parlano di 822.723 docenti, di cui 141.412 sul sostegno. Rispetto allo scorso anno, i docenti in organico sono diminuiti di circa 50mila unità: una diminuzione dovuta al decremento delle iscrizioni degli alunni (circa 75mila in meno). dati ufficiali Miur sui docenti: un posto su 8 andrà a supplenza I numeri ufficiali Miur parlano anche di quasi 60 mila posti in organico di fatto: ...

Scuola - la maturità 2019 cambia : il Miur illustra tutte le novità/ Focus sulle griglie di valutazione : Scuola, la maturità 2019 cambia: il Miur illustra tutte le novità. Focus sulle griglie di valutazione che i professori utilizzeranno per assegnare i voti durante l'esame(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 08:19:00 GMT)

Battaglia-M. Costanzo : mancato accreditamento Scuola specializzazione ortopedia - Miur corregga tiro : 'Non possiamo non esprimere forte preoccupazione per il mancato accreditamento da parte del Miur della scuola di specializzazione in ortopedia e Traumatologia dell'Università di Catanzaro, l'unica ...

Scuola : Miur - arriva come sarà la nuova Maturità : Due prove scritte invece di tre, più l'orale. Più attenzione al percorso svolto dai ragazzi nell'ultimo triennio, con un punteggio maggiore assegnato al credito scolastico. Griglie di valutazione ...

