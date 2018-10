Scienza | addio a Shimomura | Nobel per la scoperta della proteina a fluorescenza verde

meteoweb.eu

(Di domenica 21 ottobre 2018) Il chimico e biologo giapponese naturalizzato statunitense Osamu, Premioper la Chimica 2008 per la, usata come marcatore in medicina, è morto venerdì scorso a Nagasaky, per cause naturali, all’età di 90 anni. L’annuncioscomparsa è stato dato oggi dall’Università di Nagasaki. Era professore emerito presso la Boston University Medical School ed è stato senior scientist del Marine biological laboratory di Wood Hole, nel Massachusetts, fino al 1975, dove ha vissuto fino a un paio di anni fa. Nato a Fukuchiyama, nella prefettura di Kyoto, il 27 agosto 1928, laureato presso l’Università di Nagoya nel 1951,ha ottenuto il PhD in chimica organica nel 1960. Ha in seguito svolto quasi tutta la sua attività scientifica e accademica negli Stati Uniti. Ricercatore presso l’Università di ...