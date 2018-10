Sci | infortunio per Sofia Goggia L' azzurra guarda già avanti | ' Sfrutterò la lentezza'

Marc Marquez - infortunio durante festeggiamenti : spalla lussata/ Video : “Mi è uScita - dovrò operarmi” : Marc Marquez, infortunio alla spalla durante festeggiamenti per la vittoria del Mondiale di MotoGp: Video. “Mi è uscita dopo il giro d'onore, dovrò operarmi”, ha raccontato il pilota Honda(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 15:42:00 GMT)

Infortunio Verdi - il calciatore del Napoli laScia il campo dopo 4' : Infortunio Verdi – Il calciatore del Napoli ha già dovuto abbandonare il campo al quarto minuto: dopo uno spunto sulla sinistra ha accusato un problema muscolare e Ancelotti ha dovuto sostituirlo. Al suo posto in campo Fabian Ruiz SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo Infortunio Verdi, il calciatore del Napoli lascia il campo dopo ...

Sci alpino - Sofia Goggia : “Devo ridimensionare gli obiettivi. Infortunio semplice - rispetterò i tempi di recupero” : Sofia Goggia si è purtroppo fratturata il malleolo-peroneale a causa di una caduta in allenamento. Oggi la Campionessa Olimpica di discesa libera si è sottoposta a delle visite di accertamento a Milano che hanno purtroppo evidenziato un Infortunio abbastanza importante, la bergamasca dovrà saltare tutta la prima parte di stagione e ritornerà in pista solo nel 2019. L’azzurra ha espresso le sue prime sensazioni nelle dichiarazioni ...

Sci alpino - infortunio per Sofia Goggia : frattura del malleolo-peroneale. L’azzurra salta la prima parte di stagione : frattura del malleolo-peroneale: questo è l’esito degli esami strumentali a cui Sofia Goggia si è sottoposta oggi a Milano dopo la caduta di ieri durante un allenamento sul ghiacciaio austriaco di Hintertux. La Campionessa Olimpica di discesa libera sarà dunque costretta a saltare la prima parte della stagione che scatterà il prossimo weekend con il gigante di Soelden, prima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci ...

KoScielny e il Mondiale saltato per infortunio : 'A volte ho sperato che la Francia perdesse' : ... "È stato difficile da accettare, il risultato è stato ancora maggiore perché poi hanno vinto " prosegue " Ho un lato egoista, penso sempre che avrei potuto far parte della Francia campione del mondo.

Infortunio Brozovic - il centrocampista laScia il ritiro della Croazia : ecco quando tornerà : Infortunio Brozovic – Il centrocampista dell’Inter Marcelo Brozovic, non ha ancora risolto i problemi muscolari che gli hanno fatto saltare la trasferta di Ferrara di domenica scorsa, così ha dovuto lasciare il ritiro della Croazia per fare rientro a Milano. I medici della nazionale hanno visitato il giocatore nerazzurro e hanno confermato che non può ancora riprendere la normale attività sportiva. Brozovic salterà le sfide con ...

Calcio - allarme in casa Italia : Simone Zaza laScia il ritiro. Infortunio al polpaccio - altro grattacapo per Mancini : Altra tegola in casa Italia in vista dell’amichevole contro l’Ucraina e, soprattutto, della trasferta di Nations League in Polonia: Simone Zaza lascia il ritiro della Nazionale e torna a casa. Per l’attaccante lucano fatale l’Infortunio rimediato ieri al polpaccio sinistro, come riferisce l’ANSA. Durante l’allenamento a Coverciano la punta nata a Policoro aveva lasciato il campo rassicurando però sulle sue ...

Nazionale : tre giocatori laSciano il ritiro per infortunio [DETTAGLI] : Cutrone, Romagnoli e D’Ambrosio dovranno rinunciare alla Nazionale per infortunio. I tre hanno risposto alla convocazione di Roberto Mancini e sono stati valutati, in merito ai rispettivi malanni fisici, dallo staff medico azzurro, che ha dato parere negativo. Il ct non potrà quindi contare su di loro per i prossimi impegni. Romagnoli ha saltato la gara di ieri col Chievo per un affaticamento muscolare al flessore della gamba ...