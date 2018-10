corriere

: Scala, «Manon» in scena a luci ridotte per sciopero sindacale - paoloigna1 : Scala, «Manon» in scena a luci ridotte per sciopero sindacale - SamHdezWilliams : RT @RobertoBolle: ...scusate se è poco...?? #Manon #lhistoiredemanon svetlanazakharovabt #aboutlastnight ?? @ Teatro alla Scala https://t.co… - laurarasero : RT @RobertoBolle: ...scusate se è poco...?? #Manon #lhistoiredemanon svetlanazakharovabt #aboutlastnight ?? @ Teatro alla Scala https://t.co… -

(Di domenica 21 ottobre 2018) L' Histoire dedi Kenneth MacMillan ha rischiato di non andare in, sabato sera alla, per la protesta di una sigla. L'apertura del sipario sul balletto, alle 20.30 per il ...