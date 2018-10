Savona | primo evento-conversazione sulle opere d' arte nella nuova sede degli Amici

Football Americano : parte la stagione delle Pirates Savona - il primo impegno sarà contro le Sirene Milano : Le Pirates ai nastri di parte nza. Il team femminile Pirates sta lavorando da alcuni mesi in vista dell'inizio campionato italiano femminile di Football Americano . Ai nastri di parte nza 4 squadre con ...

Pallanuoto - primo turno preliminare Euro Cup 2018-2019 : Savona-Marsiglia 4-12. Finisce il sogno europeo dei liguri : Prosegue il brutto avvio di stagione del Savona che, dopo la prematura eliminazione dalla Coppa Italia, vede terminare subito anche il percorso nell’Euro Cup di Pallanuoto. Nonostante il primo turno preliminare sia stato giocato dai liguri davanti al pubblico di casa, decisiva è stata l’odierna sconfitta patita per 4-12 al cospetto dei transalpini del Marsiglia. Inizio da incubo per i padroni di casa, che non riescono a trovare la ...