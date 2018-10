Sara partorisce a sorpresa mentre è in trattoria | “Non sapevo di essere incinta di 8 mesi”

fanpage

: #news Partorisce in trattoria, ma non sapeva di essere incinta di 8 mesi: l’incredibile STORIA di Sara di Newsicili… - mezza_parola : #news Partorisce in trattoria, ma non sapeva di essere incinta di 8 mesi: l’incredibile STORIA di Sara di Newsicili… -

(Di domenica 21 ottobre 2018) Piccolo miracolo a Godega, in provincia di Treviso:Pollesel ha partorito la piccola Chiara grazie all'intervento dei clienti nellache gestisce col marito. La donna non pensava diall'ottavo mese di gravidanza, ma al terzo, come le avevano detto i medici: "Mi chiedo come sia possibile nel 2018".