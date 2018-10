Samsung Volley Cup A2 | continua la corsa di Orvieto e Soverato

sportfair

(Di domenica 21 ottobre 2018)Cup A2: Girone A, dopo tre giornateladi. Girone B, Sassuolo non scherza: 3-0 alla Omag Cominciano a delinearsi i rapporti di forza nei due gironi dellaCup di Serie A2 Femminile, giunta alla terza giornata. Nel Girone A, prosegue la ripida ascesa die Zambelli, che inanellano la terza vittoria piena di fila e guidano a quota 9 punti, uno in più della LPM Bam Mondovì. Nel Girone B, prova di maturità superata con lode dalla Canovi Coperture Nolo 2000 Sassuolo, che si concede il lusso di superare la Omag San Giovanni in Marignano e saluta la compagnia, in vetta da sola con 9 punti. GIRONE A ZAMBELLI– ACQUA & SAPONE ROMAGROUP 3-0 (25-23 25-14 25-21) Nel turno domenicale arriva la conferma per la Zambelliche mette in campo cuore e determinazione oltre ad una ...