Samsung Galaxy J7 2016 si aggiorna ad Android 8 1 Oreo con Samsung Experience 9 5

Galaxy S10 : Samsung conferma due caratteristiche del top di gamma : Samsung Galaxy S10 è lo smartphone del decimo anniversario e sappiamo già tanto del prossimo top di gamma della serie che non è andata bene in termini di vendite a causa di scelte della società sudcoreana che, date le unità vendute, non sono state accolte in modo positivo da fan e non. Galaxy S10: tante informazioni anche ufficiali Come di consueto con i top di gamma della società, sono tantissime le informazioni trapelate anche da canali ...

Quando Android Pie sui Samsung Galaxy : primissime indicazioni tempi aggiornamento : Finalmente il colosso di Seul ha deciso di divulgare le prime informazioni relative al rilascio della versione finale di Android 9.0 Pie a bordo dei dispositivi Samsung Galaxy abilitati alla sua ricezione. A quanto pare, ci sarà da pazientare almeno fino all'inizio del prossimo anno, Quando, attraverso un post condiviso nell'ambito dell'applicazione 'Samsung+', il produttore asiatico ha fatto sapere darà il via alla distribuzione ...

Xiaomi Mi MIX 3 potrà registrare video a 960 fps come il Samsung Galaxy Note 9 : Tra le proprie feature lo Xiaomi Mi MIX 3 potrebbe vantare anche una modalità di registrazione video a 960 fps L'articolo Xiaomi Mi MIX 3 potrà registrare video a 960 fps come il Samsung Galaxy Note 9 proviene da TuttoAndroid.

Samsung aggiornerà ad Android 9 Pie ad inizio 2019 - la beta per Galaxy S9 è in arrivo : Samsung ha programmato l'aggiornamento ad Android 9 Pie per i suoi device per l'inizio del prossimo anno, a breve verrà aperto il programma beta. L'articolo Samsung aggiornerà ad Android 9 Pie ad inizio 2019, la beta per Galaxy S9 è in arrivo proviene da TuttoAndroid.

Riflettori sul sottocosto volantino Expert : prezzo Samsung Galaxy S9 - Huawei P20 Lite e iPhone 8 al ribasso : Il sottocosto del volantino Expert parte oggi 20 ottobre e non manca di stupire per i ribassi sul prezzo del Samsung Galaxy S9 ma pure di altri device come il Huawei P20 Lite e l'iPhone 8. La catena di elettronica fisica da il meglio di se fino al prossimo 29 ottobre con una serie di offerte che potrebbe essere insensato lasciarsi sfuggire, soprattutto per chi non è solito comprare online dove notoriamente si risparmia di più e ancora predilige ...

Impareggiabile Samsung Galaxy S10 con tanti sensori e anche lo speaker audio sotto il display? : Il Samsung Galaxy S10 si appresta a divenire un device tanto rivoluzionario come richiede il decennale della fortunata serie del produttore? Potrebbe esserlo davvero, viste le prime indiscrezioni trapelata anche nel corso di un evento ufficiale tenuto dal brand, anche se molto raccolto. Ci riferiamo al 2018 Samsung OLED Forum di scena al Shenzhen Marriott Hotel in Cina nella giornata di ieri 18 ottobre. Sta facendo letteralmente il giro del ...

Samsung Galaxy S7 e S7 Edge si aggiornano con le patch di sicurezza di ottobre : Samsung ha finalmente deciso a rilasciare, seppur in leggero ritardo, le patch di sicurezza di ottobre 2018 anche per Galaxy S7 e S7 Edge (no brand) L'articolo Samsung Galaxy S7 e S7 Edge si aggiornano con le patch di sicurezza di ottobre proviene da TuttoAndroid.

Prezzo Huawei P20 Lite e Samsung Galaxy S9 Plus con sconti online Trony : fino al 25 ottobre : Il Prezzo Huawei P20 Lite scende con gli sconti online di Trony, grazie alla nuova campagna promozionale 'Sconto tosto' (il nome è tutto un programma). L'iniziativa mette sul piatto dei tagli sui costi fino al 50%, ed un finanziamento a tasso zero su alcuni articoli di elettronica di consumo (televisori, console di gioco ed altri elettrodomestici, grandi e piccoli). Gli sconti online di Trony, a questo giro, risulteranno validi fino al 25 ...

Samsung Galaxy S10 : confermato il sensore d’impronte sotto al display : Un altro chiacchieratissimo smartphone è di certo quello della casa sudcoreana, che si appresta a continuare la sfilza di device della gamma Galaxy S. Uno dei rumors più acclamati circa il prossimo dispositivo è proprio leggi di più...

Attualissimo il Samsung Galaxy S7 : patch di ottobre sui no brand Italia (XXS3ERJ2) : Il momento è quello giusto per i Samsung Galaxy S7 no brand Italia, che proprio adesso stanno iniziando a ricevere un nuovo aggiornamento, quello recante la patch di sicurezza di ottobre 2018, e contraddistinto dalla serie firmware XXS3ERJ2. Il pacchetto introduce, oltre che alle correzioni apportate da Google per il sistema operativo Android, 11 fix specifici per il software proprietario, per quanto riguarda l'interfaccia grafica ed il ...

Hai vinto un Samsung Galaxy S9 - invia i documenti a docs@signdocument.me : ennesima truffa? : Bisogna fare molta attenzione in questo periodo ad una nuova probabilissima truffa per quanto riguarda il Samsung Galaxy S9 e la relativa email da inviare a docs@signdocument.me. Di sicuro si tratta di una bufala quella relativa al messaggio che molti utenti italiani stanno ricevendo in queste ore intitolato "Hai vinto un Samsung Galaxy S9". Facendo un giro all'interno del sito ufficiale del produttore coreano, ma anche dentro Samsung Exclusive, ...

Segnali incoraggianti per i Samsung Galaxy S8 italiani sull’aggiornamento di ottobre : Stanno arrivando proprio in queste ore nuovissime indicazioni per quanto riguarda il pubblico che ha deciso di puntare su un Samsung Galaxy S8 in questo anno e mezzo di vita. Secondo le ultime informazioni raccolte, infatti, pare che lo smartphone stia iniziando a ricevere l'aggiornamento di ottobre, anche se occorre premettere da subito che non dobbiamo aspettarci grossi stravolgimenti una volta portato a termine il download in questione qui in ...

Samsung si unisce a Windows 10 on ARM : annunciato il Galaxy Book 2 con Snapdragon 850 : Samsung ha appena annunciato il suo primo 2-in-1 Windows 10 dotato di processore ARM. Si chiama Galaxy Book 2 ed è alimentato dallo Snapdragon 850 di Qualcomm. Il nuovo chip della nota azienda californiana offre un aumento delle prestazioni pari al 30% grazie all’incremento della frequenza di clock. Nonostante la potenza maggiorata, attraverso un lavoro di ottimizzazione dei processi, lo Snapdragon 850 consuma meno della scorsa generazione ...

La LineageOS 15.1 arriva su Samsung Galaxy Note 9 in versione pre-ufficiale : Se ci si lancia comunque alla volta di un'interfaccia molto completa come la Samsung Experience può tornare voglia di riabbracciarne una più snella L'articolo La LineageOS 15.1 arriva su Samsung Galaxy Note 9 in versione pre-ufficiale proviene da TuttoAndroid.