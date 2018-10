Samsung | Android Pie in arrivo a inizio 2019?

Samsung Galaxy J7 (2016) si aggiorna ad Android 8.1 Oreo con Samsung Experience 9.5 : Buone notizie per i possessori del Samsung Galaxy J7 (2016): il produttore coreano, infatti, ha dato il via al rilascio di un importante aggiornamento L'articolo Samsung Galaxy J7 (2016) si aggiorna ad Android 8.1 Oreo con Samsung Experience 9.5 proviene da TuttoAndroid.

Quando Android Pie sui Samsung Galaxy : primissime indicazioni tempi aggiornamento : Finalmente il colosso di Seul ha deciso di divulgare le prime informazioni relative al rilascio della versione finale di Android 9.0 Pie a bordo dei dispositivi Samsung Galaxy abilitati alla sua ricezione. A quanto pare, ci sarà da pazientare almeno fino all'inizio del prossimo anno, Quando, attraverso un post condiviso nell'ambito dell'applicazione 'Samsung+', il produttore asiatico ha fatto sapere darà il via alla distribuzione ...

Samsung aggiornerà ad Android 9 Pie ad inizio 2019 - la beta per Galaxy S9 è in arrivo : Samsung ha programmato l'aggiornamento ad Android 9 Pie per i suoi device per l'inizio del prossimo anno, a breve verrà aperto il programma beta. L'articolo Samsung aggiornerà ad Android 9 Pie ad inizio 2019, la beta per Galaxy S9 è in arrivo proviene da TuttoAndroid.

Samsung si prepara a colorare l’Always On Display con Android 9 Pie : Samsung dovrebbe introdurre le icone delle notifiche colorate all'interno della schermata dell'Always On Display della Samsung Experience 10 basata su Android 9 Pie. L'articolo Samsung si prepara a colorare l’Always On Display con Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Colorato l’Always On Display dei Samsung Galaxy con Android 9 Pie : come cambierà la schermata (video) : Evoluzione Always On Display sui Samsung Galaxy con il prossimo arrivo di Android 9 Pie? Certo che si, gli sviluppatori avrebbero introdotto una novità grafica nella visualizzazione della schermata presente sullo smartphone quando questo è bloccato. Di che tipo? Nel video al termine dell'articolo, viene proprio visualizzato l'Always On Display in stile Android 9 Pie, così come in scena sul Samsung Galaxy Note 9. Il firmware a bordo del device ...

Imminente beta Android 9 Pie per i Samsung Galaxy? 2 segnali inequivocabili : Forse ci siamo: l'aggiornamento beta Android 9 Pie per i Samsung Galaxy di più recente uscita è alle porte. La buona notizia giunge oggi 17 ottobre grazie al rilevamento di due indizi non trascurabili presenti direttamente sul sito Samsung nella sua versione statunitense. Quali sono questi segnali e quali potrebbero essere i tempi del lancio del programma di sperimentazione? Come sottolinea per primo il sito Androidworld.nl, è stata ...

Altro antipasto per i Samsung Galaxy con Android Pie : dal 17 ottobre nuove app ottimizzate : Ci sono ulteriori anticipazioni che possiamo prendere in considerazione oggi 17 ottobre per tutti coloro che si ritrovano con un Samsung Galaxy destinato a ricevere l'aggiornamento Android Pie e che, al contempo, sono curiosi di capire come cambieranno determinate app proprietarie del produttore coreano nel momento in cui il pacchetto software in questione sarà pronto. Molti tra i nostri lettori probabilmente ricorderanno che abbiamo già ...

Un breve video ci mostra le gesture di Android 9 Pie in azione su Samsung Galaxy Note 9 : Una breve clip caricata in rete mostra la gestione tramite gesture della nuova schermata del multitasking su un Samsung Galaxy Note 9 e Samsung Experience 10 basata su Android 9 Pie. L'articolo Un breve video ci mostra le gesture di Android 9 Pie in azione su Samsung Galaxy Note 9 proviene da TuttoAndroid.

In anticipo sulla tabella di marcia il Samsung Galaxy S9 : rumors sull’aggiornamento Android Pie : L'argomento riguardante la distribuzione dell'aggiornamento Android Pie su Samsung Galaxy S9 e S9 Plus può essere trattato in tantissimi modi. Grazie a SamMobile, proprio nella giornata di ieri vi ho riportato qualche anticipazione a proposito dei miglioramenti che con ogni probabilità verranno assicurati alla fotocamera anteriore dello smartphone. In particolare, pur non raggiungendo determinati standard del Samsung Galaxy Note 9, sarà ...

La beta di Android 9 Pie su Samsung Galaxy S9 e S9 Plus già a fine mese - forse : La beta di Android 9 Pie per Samsung Galaxy S9 e S9 Plus potrebbe essere molto vicina: iniziano a muoversi le cose nelle pagine di supporto, rilascio già a fine mese. L'articolo La beta di Android 9 Pie su Samsung Galaxy S9 e S9 Plus già a fine mese, forse proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 15 ottobre : Huawei P20 Lite - Xiaomi Mi MIX 2 - POCOPHONE F1 - Samsung Galaxy Note 9 e tanti altri : Gli Smartphone oggi in offerta sono: POCOPHONE F1, Xiaomi Mi MIX 2, Samsung Galaxy Note 9, Huawei P20 Lite e P20 Pro. Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 15 ottobre: Huawei P20 Lite, Xiaomi Mi MIX 2, POCOPHONE F1, Samsung Galaxy Note 9 e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Anticipazioni per i Samsung Galaxy con Android Pie : come cambieranno 3 app proprietarie : Ci saranno delle rinunce per i Samsung Galaxy che potranno ricevere ufficialmente l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie, come abbiamo notato qualche giorno fa con alcuni approfondimenti in merito, ma anche tante novità. Al dì là delle funzioni classiche del pacchetto software tanto invocato dal pubblico, infatti, in queste ore è importante concentrarsi anche su alcune migliorie che verranno garantite ad una serie di applicazioni ...

Altra rinuncia per i Samsung Galaxy con Android Pie : come cambia il gaming? : Ci sono tante novità che potremo toccare con mano a bordo dei Samsung Galaxy appena i modelli compatibili avranno modo di installare l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie, come del resto abbiamo avuto modo di osservare proprio in queste ore con il Samsung Galaxy S9 e le migliorie che verranno assicurate al pubblico per quanto concerne la fotocamera. Tuttavia bisogna mettere in preventivo che con il trascorrere degli anni il ...

Smartphone Android in offerta oggi 10 ottobre : Honor 10 - Moto G6 Plus - Xiaomi Mi A2 Lite - Samsung Galaxy S9 e altri : Gli Smartphone oggi in offerta sono: Honor 10, Xiaomi Mi A2 Lite, Motorola Moto G6 Plus, Samsung Galaxy S9 e S9 Plus. Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 10 ottobre: Honor 10, Moto G6 Plus, Xiaomi Mi A2 Lite, Samsung Galaxy S9 e altri proviene da TuttoAndroid.