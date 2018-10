Tajani : Fi pronta a voto anticipato - Salvini molli dilettanti M5s : Roma, 20 ott., askanews, - Matteo Salvini metta fine all'esperienza di governo con il M5s, e se non vorrà esplorare la possibilità di un governo di centrodestra allargato ad una parte di 'responsabili'...

DECRETO FISCALE - DI MAIO : “UNA MANINA L’HA MANIPOLATO”/ Ultime notizie - Salvini : “Trucchi? No - voto unanime” : Di MAIO "DECRETO FISCALE truccato". Ultime notizie, il popolo M5s non gli crede “Ci ha traditi”. E' bufera nel governo dopo le gravi accuse del ministro del lavoro(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 10:40:00 GMT)

Salvini : prossimo voto - cambio epocale Ue : 11.36 Le prossime elezioni europee"produrranno cambiamenti epocali per il futuro dell'Europa".Lo ha detto il vicepremier Salvini in un'intervista alla Tass prima della visita a Mosca,oggi. "I nostri avversari parlano di catastrofe in arrivo ma questo riguarda i loro interessi personali.I popoli invece avranno la possibilità unica di creare una nuova unione di territori sovrani basata su principi democratici". "Mantenere buoni rapporti con la ...

Voto Baviera - Salvini : perde sistema Ue : 00.16 "In Baviera ha vinto il cambiamento e ha perso l'Unione europea, il vecchio sistema che malgoverna da sempre a Bruxelles". Così in una nota il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini "Sconfitta storica per democristiani e socialisti, mentre entrano in tanti, e per la prima volta nel Parlamento regionale, gli amici di Afd. Arrivederci Merkel, Schultz e Juncker", aggiunge.

Baviera - risultati elezioni : diretta voto/ Exit poll ultime notizie : boom Verdi e flop Csu - Salvini entusiasta : elezioni Baviera, risultati in diretta, i voti: debacle Merkel, in ascesa Ultradestra e Verdi (ultime notizie). Grande attesa per la tornata elettorale che si terrà oggi nel Land tedesco(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 21:12:00 GMT)

Salvini : ''Il Pd Trentino? Forse è meglio chiamare 'Chi l'ha visto'''. E sul voto del 21 ottobre : ''Non mi basta vincere - vorrei stravincere'... : TRENTO . "Il Pd in Trentino? Bisogna guardare Chi l'ha visto", Matteo Salvini non ha risparmiato le battute nei confronti degli avversari del centrosinistra autonomista . Ieri l'instancabile leader ...

Def - Salvini ‘firma’ una maglietta durante le dichiarazioni di voto. Poi Bernini (Fi) lo provoca : “Vorremmo ritrovare nostro alleato” : Assente nel corso del dibattito al Senato sulla nota di aggiornamento al Def, il vicepremier Matteo Salvini si è presentato in Senato soltanto nel pomeriggio, per le dichiarazioni di voto e le due votazioni finali, prima di lasciare l’emiciclo. Appena seduto tra i banchi della Lega (e non tra quelli del governo), a Salvini è stata portata una maglietta da autografare con tanto di dedica. Poi, nel corso dell’intervento di Forza ...

Monti : “Lega? Nel 2008 partecipò alla ratifica Trattato di Lisbona - su cui si regge l’Europa. E Salvini votò a favore” : “Cosa lamenterei nel giornalismo italiano? Non c’è abbastanza il gusto della memoria. L’altro giorno, ad esempio, ho scoperto che nel 2008 anche la Lega all’unanimità ha partecipato alla ratifica del Trattato di Lisbona, il documento su cui oggi si regge l’Europa. Salvini era parlamentare italiano, allora. Era in Aula e ha votato a favore”. Sono le parole dell’ex presidente del Consiglio, Mario Monti, ospite di Otto e Mezzo, su La7. E aggiunge: ...

M5s - l’attore Marescotti : “Pentito del voto a Di Maio. Dopo accordo con Salvini - sembrano tutti leghisti” : “Il reddito di cittadinanza? Un’iniziativa di sinistra che doveva fare la sinistra. Non poteva farla il Pd, che ha votato per l’articolo 81 che ha introdotto il pareggio di bilancio nella Costituzione”. Così l’attore Ivano Marescotti al Festival dei saperi pubblici a Bologna. E sulla vicenda di Mimmo Lucano, il sindaco di Riace agli arresti per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: “È una ...

Def - Giovanni Tria e il retroscena : 'Vuole il doppio voto per incastrare Matteo Salvini e Luigi Di Maio' : ... che hanno stravolto le previsioni del titolare dell'Economia. Tria ha dovuto ingoiare il deficit al 2,4% , ma sono da verificare ora le simulazioni e l'impatto su crescita e debito.

Salvini al vertice del Centrodestra : «Migranti? Lunedì il voto sul dl. L'Iva? Non aumenterà» : «Sul decreto migrazione non c'è nessun problema: il Cdm slitta perché fare la riunione senza premier e vicepremier mi sembrava di votarmi da solo il mio provvedimento. Il dl...

Dopo il voto su Orban - Salvini insiste con le sue diplomazie parallele : a Vienna dall'amico Strache : "Felice di ricambiare qui a Vienna la visita dell'amico vicecancelliere austriaco Heinz-Christian Strache", scrive Matteo Salvini su Facebook titolando così il video che lo ritrae mentre viene ricevuto dall'amico sovranista di Vienna. L'incontro con Strache diventa centrale in questa trasferta viennese del vicepremier leghista, ufficialmente in Austria per il vertice dei ministri dell'Interno europei. Salvini ne approfitta invece per ...

Eros Ramazzotti - clamorosa confessione politica : 'Matteo Salvini smaschera l'ipocrisia generale : per chi voto' : Eros Ramazzotti confessa a Vanity Fair la sua fede politica. "Alle ultime elezioni ho votato 5 Stelle e lo rifarei. Ci vuole tempo per cambiare e migliorare l'Italia: parliamo di decenni, non di un anno o due", confessa il cantante di Cinecittà, che ...

Salvini : Legnini - magistratura non trae legittimazione da voto : "Esprimo forte preoccupazione per il contenuto delle dichiarazioni del ministro degli Interni nei confronti della Procura di Palermo e della magistratura. Si tratta di espressioni che, anche per le modalità con le quali sono state rese, risultano lesive del prestigio e dell'indipendenza dell'ordine giudiziario e si pongono in contrasto con il doveroso rispetto delle prerogative che si deve a ciascuno dei poteri ...