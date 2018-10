SALVINI | MIGRANTI AL CONFINE | “ITALIA NON È PIÙ PAVIDA” Claviere | scontro ‘bipartisan’

Migranti scaricati - SALVINI invita Castaner. E al confine vanno avanti i pattugliamenti : Il nuovo ministro degli Interni francese, Christophe Castaner, in un'intervista con JDD, ha annunciato che 'prossimamente' vorrà discutere con gli 'omologhi europei, compreso il signor Salvini ' della ...

Migranti - la Francia a SALVINI : "No scelte unilaterali - colloqui Ue" : Ieri sera, dopo i fatti di Claviere, la Francia ha proposto all'Italia un incontro per migliorare la cooperazione al confine. "L'Italia non e' piu' pavida - dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini - rassegnata a essere il campo profughi d'Europa e che prende ordini da Bruxelles e da Berlino. Aspetto il ministro francese a Roma, ma nel frattempo continueremo a pattugliare i confini. Segui su affaritaliani.it