Parigi sui respingimenti : «Parleremo con Salvini. No a decisioni unilaterali» Video : Il ministro dell’Interno francese commenta la decisione italiana di inviare agenti di polizia per bloccare i migranti rispediti dalla Francia in Italia. Funzionari del Viminale in arrivo a Claviere

Migranti - tensioni con Parigi. Salvini invia funzionari al confine : Continua il braccio di ferro tra la Francia e l'Italia dopo i numerosi casi di sconfinamento da parte dei gendarmi, i più clamorosi dei quali filmati in video che mostrano gli agenti francesi scaricare i Migranti sul suolo italiano.Ieri il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha deciso di inviare la polizia al confine con la Francia per pattugliare e presidiare la zona ed evitare così nuovi casi di "respingimenti" - così li definisce Parigi. E ...

Migranti - Parigi pronta a vedere Salvini : 10.28 Il ministro dell'Interno fracese Castaner ha annunciato di voler "discutere prossimamente con gli omologhi europei, compreso Salvini" del caso Migranti alla frontiera Francia-Italia.Sulla decisione italiana di inviare agenti di polizia per bloccare i Migranti rispediti dalla Francia in Italia a Claviere, ha detto:"Non ci può essere soluzione senza cooperazione.Le decisioni unilaterali non possono farci fare passi avanti" Ieri nuovo ...

Migranti Claviere - Salvini smentisce Parigi : 'Da ora la polizia presidia il confine' - Francia propone incontro prefetti e polizia : "I francesi ci hanno scritto solo dopo aver lasciato gli immigrati nel nostro Paese. Da oggi la polizia italiana presidia il confine". Lo scrive su Facebook il ministro dell'Interno Matteo Salvini con ...

Salvini CONTRO MACRON : I FRANCESI SCONFINANO/ Video Claviere - da Parigi : "Episodi isolati" : Matteo SALVINI CONTRO Emmanuel MACRON: “Rapporti a rischio con Francia”. Video nuovi sconfinamenti Claviere: “Atto ostile” per il ministro dell'Interno. Le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 00:31:00 GMT)

Migranti - scambio accuse Salvini-Parigi : Intanto l'Eliseo accusa Salvini di "strumentalizzazione politica". E aggiunge: "Gestiamo insieme una frontiera comune", gli errori "dalle due parti".

Migranti - scambio accuse Salvini-Parigi : 19.06 "Dopo il furgone della gendarmeria avvistato a Claviere stanno emergendo altri episodi inquietanti. Non ci interessano le giustificazioni, peraltro ridicole, né le indagini interne avviate dai francesi. Parigi deve comunicarci immediatamente le identità degli immigrati lasciati nei boschi. Nomi, cognomi, nazionalità, date di nascita". Così il ministro dell'Interno, Salvini. Intanto l'Eliseo accusa Salvini di "strumentalizzazione ...

Salvini : non accettiamo scuse da Parigi : 11.01 "Andremo fino in fondo. Siamo di fronte a una vergogna internazionale, e il signor Macron non può far finta di nulla. Non accettiamo le scuse". Così il ministro Salvini su Facebook dopo lo sconfinamento della Gendarmerie che ha portato dalla Francia in Italia 2 migranti "Abbandonare degli immigrati in un bosco non può essere considerato un errore o un incidente,è un'offesa al nostro Paese. Per la civile Parigi è normale scaricare delle ...

Salvini non accetta le scuse di Parigi per i migranti 'scaricati' a Claviere : Roma, 16 ott., askanews, - Matteo Salvini non accetta le scuse francesi per gli immigrati abbandonati dalla gendarmerie francese in territorio italiano. 'Abbandonare degli immigrati in un bosco ...

Salvini : pretendiamo risposte chiare da Parigi su fatti Claviere : Roma, 15 ott., askanews, - 'Macron che si dice buono e generoso scarica di notte immigrati in Italia? pretendiamo risposte chiare, rapide e inequivocabili da Parigi': così il ministro dell'Interno ...

La Gendarmeria francese scarica migranti in Italia. La procura apre un’inchiesta. Salvini : “Parigi spieghi” : L’episodio, notato da alcuni agenti della Digos di Torino impegnati nei controlli successivi allo sgombero della canonica di Claviere, risale a venerdì 12 ottobre. Un furgone della Gendarmeria francese è stato visto e filmato mentre si fermava sul limitare del bosco, in prossimità del tunnel di Cesana, e far scendere «con un cenno della mano» alc...