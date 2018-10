Sacche di sangue tra i rifiuti | le ha trovate CasaPound

Sanità - Cns : emergenza sangue in 4 regioni - mancano 800 Sacche : “La bacheca Sistra, che monitora le richieste regionali, segnala una carenza di oltre 800 sacche di sangue in quattro regioni: Campania, Lazio, Toscana, Basilicata“. Lo comunica il Centro nazionale sangue (Cns) che ricorda la necessità di “programmare una donazione” e di aver “allertato le associazioni dei donatori per aumentare la raccolta“. L'articolo Sanità, Cns: emergenza sangue in 4 regioni, mancano 800 ...