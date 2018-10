Rugby | Serie A maschile e femminile | i risultati della giornata

Rugby femminile - Serie A 2018-2019 : i risultati della terza giornata. In quattro a quota 15 punti : Va in archivio la terza giornata della Serie A di Rugby femminile: nel Girone 1 larghe vittorie per Colorno, Valsugana e Villorba, che salgono a quota 15, mentre resta in scia il Benetton Treviso, vittorioso contro il Pisa, infine prima vittoria del Torino, che batte il Milano; nel Girone 2 Capitolina asfalta le Donne Etrusche e stacca Ferrara, vittoriosa, ma di misura, con Bisenzio, mentre le Belve Neroverdi passano a Torre del Greco, infine il ...

Rugby a 7 femminile - World Series Glendale 2018 : completata la fase a gironi. Australia - Nuova Zelanda e Canada sugli scudi : Sono scattate nella tarda serata italiana di ieri le World Series del Rugby a 7 femminile, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. A Glendale, Colorado (USA), prima delle sei tappe in programma, spazio alla fase a gironi che hanno delineato i quarti di finale e le semifinali per il nono posto. A partire dalla tarda serata di oggi spazio alla fase ad eliminazione diretta. Risultati della fase a ...

Rugby Serie A - Cus Milano e Edinol Brc si ritrovano domenica al Giuriati : Si sono sfidati per anni nella serie inferiore, si ritroveranno domenica al Giuriati Cus Milano e Edilnol Biella Rugby, rispettivamente prima e seconda squadra del girone 1 del campionato passato. ...

Rugby - in campo la serie A maschile e femminile : ecco tutti i risultati di giornata : Tante le partite disputate oggi nella serie A maschile e femminile di Rugby, ecco tutti i risultati Quattro vittorie e un pareggio nella prima giornata del Girone 1 del Campionato Italiano di serie A. Successi con bonus per ASR Milano, Cus Genova e Cus Torino rispettivamente su TKGroup Rugby Torino, Cus Milano e Pro Recco. Esordio con vittoria per il Biella che batte 24-17 l’Accademia Nazionale Ivan Francescato. Pareggio 29-29 tra ...

Rugby femminile - Serie A 2018-2019 : i risultati della seconda giornata. In cinque a quota 10 punti : Va in archivio la seconda giornata della Serie A di Rugby femminile: nel Girone 1 larghe vittorie per Colorno, Valsugana e Villorba, che salgono a quota 10, mentre resta in scia il Benetton Treviso, corsaro a Milano, infine riscatto del Riviera, che asfalta il Verona; nel Girone 2 Capitolina e Ferrara continuano nella loro corsa in vetta, ma vincono anche il Bologna e le Donne Etrusche. Il Pisa ancora non è riuscito a recuperare la ...

Serie D - Coppa d’Africa e Rugby nel weekend di DAZN : La lista completa di tutti gli eventi trasmessi dalla piattaforma del Gruppo Perform in questo weekend. Dal campionato cadetto alla boxe. L'articolo Serie D, Coppa d’Africa e rugby nel weekend di DAZN è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Banca Cras CUS Siena Rugby - e finalmente… inizia il campionato di Serie B! : Domenica 14 ottobre inizierà, sul difficilissimo campo di Civitavecchia, il primo campionato di Serie B per il Banca Cras CUS Siena Rugby; un traguardo storico, mai raggiunto prima, che porterà i ...

Rugby – Serie A femminile : i risultati della prima giornata di campionato : Serie A femminile di Rugby: i risultati da tutti i campi della prima giornata di campionato Partono subito a spron battuto le finaliste dello scorso campionato della Serie A femminile. Nella prima giornata dell’edizione 2018/19 le campionesse d’Italia in carica del Rugby Colorno nel Girone 1 superano 60-0 il Cus Milano in una gara senza storia. Vittoria senza problemi anche per il Valsugana Rugby Padova che batte a domicilio 57-5 il Rugby ...

Rugby femminile - Serie A 2018-2019 : facili vittorie per Colorno e Valsugana. Pavia devastante : Partita la Serie A di Rugby femminile: nella prima giornata partenze sprint del Colorno, campione in carica, e del Valsugana, finalista perdente della scorsa edizione. Sempre nel Girone 1 roboante successo del Pavia, che recupera la penalizzazione, a Verona, mentre vincono anche Villorba (con bonus) e Benetton. Nel Girone 2 a gonfie vele la Capitolina, travolgente anche Ferrara, mentre Bologna cancella la penalizzazione. Vittoria in trasferta ...

Rugby femminile - Serie A 2018-2019 : domenica scatta il campionato. In 19 alla ricerca dello scudetto : Una poltrona per 19 contendenti: parte domenica 7 ottobre la Serie A 2018-2019 di Rugby femminile. Confermato il format della scorsa stagione, ma la rinuncia de Le Sirene del Golfo ha fatto sì che il Girone 2, quello Centro-Sud fosse da 9 e non da 10 squadre, come quello Nord. Dunque ogni squadra del raggruppamento osserverà un turno di riposo. Si riparte con il Colorno campione in carica, al primo tricolore lo scorso anno, e con Valsugana e ...

Rugby - ufficializzato il calendario del Campionato Nazionale di Serie C : si comincia il 14 ottobre : Saranno 102 le squadre inserite in otto gironi, le prime classificate saranno promosse al prossimo Campionato di Serie B La Commissione Organizzatrice Gare della FIR ha reso noto il calendario del Campionato Nazionale di Serie C Girone 1, al via il prossimo 14 ottobre. Centodue squadre ai nastri di partenza, suddivise in otto gironi che si contenderanno le otto promozioni messe in palio per disputare la stagione sportiva 2019/2020 inserite ...

Rugby - slitta di una settimana la settima giornata del Campionato Nazionale di Serie A Femminile : Lo spostamento è dovuto alla possibilità da parte della Nazionale Femminile di ospitare un ulteriore test match interNazionale nel corso della stagione 2018/19 La Commissione Organizzatrice Gare della FIR ha comunicato lo slittamento della settima giornata del Campionato Nazionale di Serie A Femminile dal 25 novembre al 2 dicembre, data quest’ultima inizialmente prevista come giornata di recupero. Restano, dunque, invariate le date ...

Rugby – Presentata la nuova stagione di Serie A femminile : Serie A femminile: Presentata la stagione 2018/19 Contestualmente al Campionato Italiano TOP12, al NHOW di Milano è stata Presentata oggi la nuova stagione del Campionato di Serie A femminile con la presenza delle delegazioni delle venti squadre partecipanti, che conferma la crescita del movimento già evidenziata nella stagione conclusa con il primo titolo vinto dal Colorno. Maria Cristina Tonna, Responsabile del Settore femminile FIR, ha ...

Rugby a 7 - la Nazionale Italiana non va oltre il decimo posto al Grand Prix Series di Lodz : Nella finale per il nono posto, gli azzurri non riescono a superare la Georgia cedendo con il punteggio di 31-12 Termina con un decimo posto l’avventura della Nazionale Italiana Seven al Grand Prix Series di Lodz in Polonia. Gli Azzurri nel primo match di giornata, valido per il nono posto, hanno superato 17-7 la Polonia ribaltando il parziale iniziale di 7-0 in favore dei padroni di casa con le mete di Cornelli, Zini e Bruno. Nella finale ...