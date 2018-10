Rugby – Sconfitta di misura per l’Arca Gualerzi Amatori contro Florentia

Rugby - Challenge Cup 2018-2019 : Agen-Benetton 20-19. Allan sbaglia troppo - sconfitta per Treviso : Amara beffa per il Benetton nella seconda giornata della Challenge Cup di Rugby: la formazione trevigiana perde per 20-19 in casa dei francesi dell’Agen. Treviso, in vantaggio per oltre un tempo, si è fatta rimontare ad inizio ripresa fallendo poi le occasioni avute per il controsorpasso: i veneti devono accontentarsi del bonus difensivo. Nel primo tempo Benetton subito avanti: al 2′ marca Bigi ed Allan trasforma per lo 0-7 ...

Rugby - Top 12 2018-2019 : risultati e classifica della terza giornata. Clamorosa sconfitta del Calvisano - ValoRugby Emilia vola in vetta : Ha del clamoroso la sconfitta della capolista Patarò Calvisano in trasferta con il Lafert San Donà nella terza giornata del Top 12 2018-2019 di Rugby. Cambia dunque la vetta della classifica: il ValoRugby Emilia è la grande sorpresa e diventa prima della classe. Andiamo a rivivere questo terzo turno con i risultati e la classifica aggiornata. terza giornata 16:00 Fiamme Oro Rugby – Toscana Aeroporti I Medicei 15 : 14 Arbitro: ...

Rugby - Guinness Pro 14 2018-2019 : altra sconfitta per le Zebre - Ospreys troppo forti : Niente da fare per le Zebre, arriva la seconda sconfitta consecutiva nel Guinness Pro 14 per la franchigia tricolore che questa volta è costretta ad arrendersi in casa. Un Sam Davies straripante trascina gli Ospreys sin dal primo tempo e li porta al successo per 22-8. Per la squadra di casa una sola meta, con Tuivaiti che ha sbloccato la casellina delle mete al 70′. In classifica le Zebre scendono in penultima piazza. Zebre-Ospreys ...

Rugby - Guinness Pro 14 2018-2019 : arriva la seconda sconfitta per le Zebre - i Dragons vincono 16-5 : seconda sconfitta in quattro incontri per le Zebre nel Guinness Pro 14 2018-2019 di Rugby. La franchigia azzurra è stata battuta in trasferta per 16-5 al Rodney Parade di Newport dai padroni di casa dei Dragons. Performance tutt’altro che eccezionale per la banda di Bradley che oggi non ha proprio convinto rispetto alle ultime uscite. Zebre che restano in partita solo nel primo tempo. Apre le marcature Robson, prima con un calcio piazzato ...

Rugby Championship - clamorosa sconfitta per gli All Blacks : il Sudafrica vince 34-36 fuori casa : Clamoroso colpo esterno nella quarta giornata del Rugby Championship del Sudafrica: 34-36 fuori casa e grande vittoria contro gli All Blacks a Wellington. Nel Quattro Nazioni dell'emisfero sud, prima ...