Rugby – Iniziato il raduno dell’Italia a Verona in preparazione ai Cattolica Test Match

sportfair

: Verona – Iniziato a Verona nel pomeriggio odierno il primo raduno stagionale della Nazionale Italiana Rugby in prep… - GiornaleLORA : Verona – Iniziato a Verona nel pomeriggio odierno il primo raduno stagionale della Nazionale Italiana Rugby in prep… - Rugbymeet : Iniziato il raduno degli Azzurri a Verona #CattolicaTestMatch #testmatch #rugby #Italia #Azzurri #Parisse #OShea… - trattomale : La join venture tra la mia squadra di rugby e una squadra di caccia al cinghiale è una delle cose più belle che abb… -

(Di domenica 21 ottobre 2018)quest’oggi ail primodella Nazionale Italianain vista dei2018nel pomeriggio odierno il primostagionale della Nazionale Italianainai2018. Gli Azzurri si sono ritrovati all’Hotel Leopardi nella città scaligera dopo una due giorni di Coppe Europee che ha visto protagonisti in particolare Luca Bigi, autore di due mete ad Agen con la maglia della Benetton Treviso, e il duo delle Zebre Carlo Canna-Jimmy Tuivaiti che ha portato al successo della squadra di coach Bradley in Challenge Cup. In serata il gruppo azzurro festeggerà i 48 anni del Commissario Tecnico, mentre nella mattinata di domani primo allenamento sul campo al “Payanini Center” di; nel pomeriggio è in programma una sessione aperta al pubblico dove al termine gli Azzurri saranno disponibili ...