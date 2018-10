Roma | temporale e grandinata sulla Capitale | le immagini della tempesta

Temporale Roma : strade allagate e grandinata intensa in città. Chiuse 6 stazioni della metro : Quattro stazioni della metro Chiuse sulla linea A e una sulla B. Tram interrotti a largo Preneste. La stazione Euclide sulla Roma Viterbo chiusa per un'ora. E ancora: allagamenti segnalati alla ...

Roma - forte temporale : grandine e strade allagate. Chiuse stazioni della metro : Nubifragio e grandine questa sera a Roma. La pioggia intensa ha causato allagamenti e disagi in tutta la città, accompagnata anche dal forte vento e dalla grandine che si è depositata...

NUBIFRAGIO Roma : TEMPORALE E GRANDINE/ Video bomba d'acqua : allagamenti e disagi - chiuse stazioni della metro : Maltempo a ROMA: NUBIFRAGIO sulla Capitale. TEMPORALE e GRANDINE in tarda serata: una bomba d'acqua provoca disagi e allagamenti, chiuse stazioni metro. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 21:43:00 GMT)

Roma - forte temporale : grandine e strade allagate. Chiuse stazioni della metro : Nubifragio e grandine questa sera a Roma. La pioggia intensa ha causato allagamenti e disagi in tutta la città, accompagnata anche dal forte vento e dalla grandine che si è depositata sull'asfalto. In ...

Roma : violento temporale sulla capitale. Tempesta di grandine e centinaia di fulmini : violento temporale colpisce la Capitale, il fronte della perturbazione raggiunge Roma. Disagi e danni in città. La perturbazione di origine artica ampiamente prevista nelle scorse ore ha raggiunto...

Maltempo a Roma - temporale e grandine : allagamenti e rallentamenti in tangenziale : Forte temporale a Roma in serata. allagamenti e rallentamenti sulla tangenziale. Impressionante ! Mai vista una cosa simile ! Trema anche il vetro ?????? #pioggia...

Forte temporale su Roma oggi pomeriggio : allagamenti e alberi caduti : La depressione in azione sull'Italia centro-meridionale sta arrecando instabilità anche sul Lazio. Un Forte temporale ha colpito nel primo pomeriggio la capitale, con gli inevitabili disagi al...

Roma - ancora temporale : albero cade su un'auto sulla Cassia bis - traffico in tilt : Nuovo temporale su Roma: come negli ultimi giorni piogge torrenziali si sono abbattute sulla capitale provocando cadute di alberi e allagamenti stradali. Un albero è caduto sulla Cassia bis, all'...

Temporale a Roma - cadono alcuni alberi. Disagi per la viabilità - : Un violento nubifragio ha colpito la Capitale nel pomeriggio, la via Nomentana è chiusa al traffico. Ripercussioni anche sulla circolazione dei bus

Temporale a Roma - cadono alcuni alberi. Disagi per la viabilità : Temporale a Roma, cadono alcuni alberi. Disagi per la viabilità Un violento nubifragio ha colpito la Capitale nel pomeriggio, la via Nomentana è chiusa al traffico. Ripercussioni anche sulla circolazione dei bus Parole chiave: ...

Maltempo Roma : temporale pomeridiano sulla Capitale a Ferragosto [GALLERY] : 1/19 ...

Roma - vigilia di Ferragosto sotto la pioggia : temporale e grandine sul litorale e in città : vigilia di Ferragosto con il maltempo sul litorale Romano come era nelle previsioni. Un forte temporale dalle 13 sta colpendo la parte di costa tra Ostia e Fregene, con grandine a tratti. In ...