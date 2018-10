Roma | scooter contro auto al Gianicolo | 1 morto Ultime notizie | 5 feriti | automobilista

Roma : eCooltra passerà da 160 a 400 scooter : Roma – Da 160 a 440. Entro novembre ‘ eCooltra ’ piu’ che raddoppiera’ la propria flotta di scooter elettrici in sharing nella citta’ di Roma , con una novita’: tutte le due ruote dell’operatore saranno sostituite con un nuovo modello, Askoll, al 100% made in Italy con una sella ampliata e allungata per una maggiore comodita’ e un sofisticato sistema computerizzato che si interfaccia con la ...

Napoli - incidente mortale a Fuorigrotta : scooter cont Roma no travolto da automobile : Nelle immagini della videosorveglianza si vede l' automobile che arriva a velocità sostenuta e falcia lo scooter , che stava procedendo contromano . Un impatto devastante, che non ha lasciato scampo al ...

Roma - si schianta con lo scooter sulla Colombo : in coma 29enne : Ha perso il controllo del suo scooter e si è schiantato su via Cristoforo Colombo, all'altezza del chilometro 17.500 in zona Malafede. Il ragazzo di 29 anni è stato portato in ospedale in gravissime ...