Roma Running Style | allo Stadio dei Marmi 1300 runners per l' allenamento più partecipato

agi

: Allo Stadio dei Marmi 1300 runner per l’allenamento più partecipato d’Italia - Roma__SPQR : Allo Stadio dei Marmi 1300 runner per l’allenamento più partecipato d’Italia - RomaPulita : RT @romatoday: Allo Stadio dei Marmi 1300 runner per l’allenamento più partecipato d’Italia - romatoday : Allo Stadio dei Marmi 1300 runner per l’allenamento più partecipato d’Italia -

(Di domenica 21 ottobre 2018) Correre o camminare, nessuna sfida, solo puro divertimento a tempo di musica: questo è Roma Running Style. L'evento, che si è svolto venerdì sera presso lodeia Roma, ha visto la partecipazione di 1300 runners giunti da tutta Italia. La manifestazione, che unisce sport, divertimento e musica, oltre ad offrire un momento di aggregazione e svago accessibile a tutti, prevedeva unadatto sia ai principianti che agli atleti evoluti, correndo frazioni di tempo, scandite dal suono di una sirena, a ritmo di musica, per sollecitare più o meno i ritmi di corsa. Anche chi non è stato in grado di correre ha potuto tranquillamente camminare accompagnato dalla colonna sonora.