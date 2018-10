Roma rende omaggio alla magnifica Isabelle Huppert

Serie A - Roma - Spal 0-2 : Petagna e Bonifazi nel colpo estense che sorprende i giallorossi : Serie A, Roma Spal 0-2: Petagna e Bonifazi nel colpo estense che sorprende i giallorossi Roma Spal: cronaca e tabellino Dopo la sosta campionato, la Roma ospita allo stadio Olimpico la Spal in un periodo intenso che vede le squadre impegnate in Europa giocare ogni tre giorni. Dopo sette minuti, il ...

Corona contro Ilary Blasi - su Instagram la prende in giro per il suo accento Romano : «A caciottara» : E' guerra aperta tra Corona e Ilary Blasi. Dopo la frecciatina della conduttrice del Gf Vip in diretta tv Fabrizio si vendica. Qualche puntata fa la moglie di Totti aveva detto all'ex Silvia Provvedi: ...

la giornata all'olimpico - le critiche alla raggi : ecco come salvini si prendera' Roma - aprira'... - Politica : 1 - CAFONALINO! - CHE CI FACEVA DI BELLO IL LUMBARD salvini SUGLI ASPALTI DELL'OLIMPICO DURANTE IL DERBY roma-LAZIO? QUELLO CHE FA SEMPRE: CAMPAGNA ELETTORALE, OBIETTIVO CONQUISTARE IL CAMPIDOGLIO , ...

Ecco gli uomini (e le donne) con cui Salvini vuole prendersi Roma : Che il luogo prescelto sarebbe stato quello, era in qualche modo inevitabile. E non tanto, e non solo, per quel carico di immaginario e di suggestioni che la vecchia Littoria inevitabilmente suscita a tanti di coloro che questo sabato (29 settembre ndr) vi accorreranno, seppure sotto altre insegne r

Il Pd in piazza a Roma contro il governo : “Siamo il popolo che non si arrende” : Bandiere del partito, tricolori e bandiere dell’Unione Europea «per l’Italia che non ha paura». È lo slogan scelto dal Partito democratico per chiamare a manifestare, in piazza del popolo a Roma, quella parte degli italiani lontana dalle politiche del governo M5S-Lega. Nata contro le posizioni di Salvini in materia di immigrazione, vuole mobil...

'Tutta mia la città' - La Roma si prende il derby e la Capitale - Lazio al tappeto : le foto più belle [GALLERY] : Roma-Lazio finisce 3-1! I giallorossi vincono il derby della Capitale al termine di un match ricco di gol ed emozioni: nella nostra gallery le foto più belle della partita Grazie alle reti di ...

‘Tutta mia la città’ – La Roma si prende il derby e la Capitale - Lazio al tappeto : le foto più belle [GALLERY] : Roma-Lazio finisce 3-1! I giallorossi vincono il derby della Capitale al termine di un match ricco di gol ed emozioni: nella nostra gallery le foto più belle della partita Grazie alle reti di Pellegrini, Kolarov e Fazio, la Roma si prende il derby della Capitale. Successo per 3-1 sui rivali della Lazio ai quali non basta il gol del solito immobile. Quattro reti, tanto spettacolo e una partita divertente che, al netto del risultato, ha ...

Romagnoli tradisce il Milan e il povero Diavolo si fa di nuovo prendere : Era un esame di maturità e il Milan lo ha fallito. Serviva reagire al pareggio in extremis con l'Atalanta quando la vittoria sembrava in cassaforte, serviva dare un segnale di forza e compattezza per ...

Polveriera Roma - furibonda lite tra Florenzi e Dzeko : Di Francesco pronto a prendere seri provvedimenti : I due giocatori giallorossi hanno avuto un acceso diverbio che potrebbe spingere Di Francesco a dirottarli in panchina nella sfida con il Frosinone Clima tesissimo in casa Roma, dove l’avvio horror in campionato e Champions League sta sfaldando l’intero ambiente. L’ultimo episodio controverso avvenuto riguarda la lite tra Alessandro Florenzi ed Edin Dzeko, rivelata da Matteo De Santis de ‘La ...

Verdi : sindaca Raggi smetta di prendere in giro Romani su Atac : Roma – “sindaca Raggi, basta prendere in giro i cittadini romani, la famosa ‘cura di risanamento dell’azienda pubblica di trasporti di Roma’ che starebbe iniziando a dare i primi risultati e’ quella che si puo’ definire una vittoria di Pirro. Infatti quei risultati presentati trionfalmente, in realta’ sono solo un trucchetto contabile, una balla colossale, i debiti sono sempre li’. La ...

Messina - Arianna prende 99 alla maturità e fa ricorso al Tar : “Non potrò studiare a Roma” : Arianna Caruso, ex liceale di Messina, sognava di andare a studiare a Roma in una prestigiosa università ma, nonostante anni di sacrifici, non potrà farlo perché invece che 100 le hanno dato 99 alla maturità. Ai microfoni di Fanpage.it la giovane ha spiegato le ragioni che l’hanno convinta a fare ricorso al Tar.Continua a leggere

Roma-Chievo : l’Olimpico rende omaggio a Maria Sensi : La Roma ha ricordato Maria Sensi con un minuto di silenzio prima della gara contro il Chievo Verona L’Olimpico rende omaggio a Maria Sensi prima di Roma-Chievo. I tifosi giallorossi hanno accompagnato con un caloroso applauso il minuto di silenzio in onore della moglie del presidente giallorosso, Franco, morta domenica all’età di 75 anni. Sul suo posto in tribuna una corona di fiori. Tra i più commossi il tecnico della Roma, ...