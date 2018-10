Roma | furia Pallotta con Di Francesco | futuro in bilico | si gioca tutto in 4 gare

Netturbino va al bar e blocca la strada di Roma - Myrta Merlino si infuria in diretta tv : “A Milano sarebbe successo?” : Sfogo in diretta tv, a L’aria che tira, su La7, della giornalista Myrta Merlino, rimasta bloccata in una strada di Roma per colpa di un Netturbino che aveva lasciato il proprio mezzo al centro della carreggiata mentre era al bar a bere il caffè. Video La7 L'articolo Netturbino va al bar e blocca la strada di Roma, Myrta Merlino si infuria in diretta tv: “A Milano sarebbe successo?” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Roma - Pallotta è una furia : “sono disgustato” : La Roma è scesa in campo nella gara della 5^ giornata del campionato di Serie A, pesante sconfitta per la squadra di Di Francesco sul campo del Bologna, reti firmate da Mattiello e Santender. Al termine della partita pesante contestazione da parte dei tifosi giallorossi, nel mirino squadra e Di Francesco. Furioso il presidente Pallotta al portale inglese RomaPress.eu: “Sono disgustato” ha dichiarato sull’ennesima ...

Now TV - problemi durante Valencia-Juve e Real Madrid-Roma : utenti infuriati : Now TV, gli utenti segnalano un malfunzionamento durante le partite di Champions League Now TV, problemi durante Valencia-Juve e Real Madrid-Roma: utenti infuriati Guardare le partite di calcio in ...

Tensione in volo Lamezia-Roma - Pupo canta e calma i passeggeri infuriati : Un gruppo di turisti francesi di ritorno da una vacanza a Pizzo Calabro si sono visti non assegnare i posti corretti sull'aereo Alitalia in partenza da Lamezia Terme con direzione Roma. Un disguido ...

Passeggeri infuriati sul volo Alitalia Lamezia-Roma - ci pensa Pupo : canta “Su di noi” e riporta la calma : Alcuni Passeggeri francesi, di ritorno da Pizzo Calabro e diretti a Roma dall’aeroporto di Lamezia, per un disguido tecnico di Alitalia non si sono visti assegnare i posti sull’aereo. Dopo qualche minuto di discussione col personale di bordo, hanno perso la calma. Una hostess, notandolo a bordo, ha chiesto l’intervento di Pupo. Il cantante ha preso il microfono e ha intonato Su di noi, modificandone il testo. L'articolo ...

Furia Di Francesco - l’allenatore della Roma si frattura la mano : Furia Di Francesco in occasione della gara di campionato contro l’Atalanta, l’allenatore si è procurato la frattura della mano dopo aver scagliato un pugno contro la panchina. Partita non entusiasmante del club giallorosso contro gli uomini di Gasperini, dopo l’avvio sprint con il gol di Pastore, reazione da parte degli ospiti che ribaltano tutto con Castagne e con la doppietta di Rigoni. Deluso l’allenatore della ...

Torino-Roma - furia Petrachi : 'gara decisa dall'arbitro - il Var ci ha tolto 3 punti' : Torino sconfitto dalla Roma nella prima gara di campionato dei granata che protestano veementemente nel post partita con Petrachi furioso Il Torino ha perso all'esordio in campionato contro la Roma, ...

Clienti aggrediti a calci e pugni. Furia dei nordafricani al McDonald's di Roma Termini : Due rapine a distanza di tre giorni nella zona adiacente la stazione Termini. Grazie alle attente e serrate indagini da parte degli investigatori del commissariato Viminale diretto da Fabio Abis, sono ...

