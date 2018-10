RISULTATI ELEZIONI REGIONALI TRENTINO ALTO ADIGE 2018 Diretta | exit poll Trento-Bolzano

Elezioni Regionali Trentino Alto Adige 2018/ Diretta Trento-Bolzano RISULTATI : tiene affluenza verso exit poll : Elezioni Regionali Trentino Alto Adige 2018: Diretta live voto a Trento e Bolzano. risultati, exit poll e affluenza: ultime notizie, tutte le liste complete e i candidati delle Provinciali(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 20:06:00 GMT)

ELEZIONI REGIONALI TRENTINO ALTO ADIGE 2018/ Affluenza h17 - RISULTATI diretta : 38% a Trento - 50 - 5% a Bolzano : ELEZIONI REGIONALI TRENTINO ALTO ADIGE 2018: diretta live voto a Trento e Bolzano. risultati, exit poll e Affluenza: ultime notizie, tutte le liste complete e i candidati delle Provinciali(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 17:35:00 GMT)

Elezioni Regionali Trentino Alto Adige 2018/ RISULTATI affluenza - diretta live Bolzano-Trento : super Fugatti? : Elezioni Regionali Trentino Alto Adige 2018: diretta live voto a Trento e Bolzano. Risultati, exit poll e affluenza: ultime notizie, tutte le liste complete e i candidati delle Provinciali(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 14:54:00 GMT)

Elezioni Afghanistan nel sangue : bomba in strada - 11 morti/ Kabul - paura attentati : i RISULTATI fra 10 giorni : Secondo giorno delle prime Elezioni nazionali in Afghanistan dopo tre anni, almeno 50 vittime di attentati ai seggi nella capitale Kabul a opera dei talebani(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 13:57:00 GMT)

ELEZIONI REGIONALI TRENTINO ALTO ADIGE 2018/ Affluenza h11 diretta live RISULTATI : Trento 14 - 4% - 19 - 4% Bolzano : ELEZIONI REGIONALI TRENTINO ALTO ADIGE 2018: diretta live voto a Trento e Bolzano. risultati, exit poll e Affluenza: ultime notizie, tutte le liste complete e i candidati delle Provinciali(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 12:33:00 GMT)

ELEZIONI REGIONALI TRENTINO ALTO ADIGE 2018/ Diretta live RISULTATI Trento e Bolzano : urne aperte - si vota! : ELEZIONI REGIONALI TRENTINO ALTO ADIGE 2018: Diretta live voto a Trento e Bolzano. risultati, exit poll e affluenza: ultime notizie, tutte le liste complete e i candidati delle Provinciali(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 08:18:00 GMT)

Elezioni Regionali Trentino Alto Adige 2018/ RISULTATI in diretta live - ultime notizie : liste Trento e Bolzano : Elezioni Regionali Trentino Alto Adige 2018: diretta live voto a Trento e Bolzano. Risultati, exit poll e affluenza: ultime notizie, tutte le liste complete e i candidati delle Provinciali(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 04:22:00 GMT)

BAVIERA - CROLLO CSU-SPD : TRIONFO SCHULZE DEI VERDI/ RISULTATI ELEZIONI : terremoto per Merkel - ‘nodo’ Seehofer : elezioni in BAVIERA, CROLLO Csu e Spd: a rischio il governo di Angela Merkel? TRIONFO VERDI e Afd, male Linke: ultime notizie e conseguenze, Seehofer rischia il suo ruolo da Ministro?(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 12:15:00 GMT)

Elezioni Baviera : trionfo Verdi - crollo Csu-Spd/ RISULTATI “conseguenze su Governo Merkel” : Seehofer rischia? : Elezioni in Baviera, crollo Csu e Spd: a rischio il Governo di Angela Merkel? trionfo Verdi e Afd, male Linke: ultime notizie e conseguenze, Seehofer rischia il suo ruolo da Ministro?(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 11:13:00 GMT)

Baviera - RISULTATI ELEZIONI : crollo Csu - Verdi al 18%/ Ultime notizie - Afd per la prima volta in Parlamento : elezioni Baviera, risultati in diretta, i voti: debacle Merkel, in ascesa Ultradestra e Verdi (Ultime notizie). Grande attesa per la tornata elettorale che si terrà oggi nel Land tedesco(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 08:00:00 GMT)

BAVIERA - RISULTATI ELEZIONI : EXIT POLL - BOOM VERDI E CROLLO CSU/ Diretta voto - Di Maio esulta : "Europa cambia" : ELEZIONI BAVIERA, RISULTATI in Diretta, i voti: debacle Merkel, in ascesa Ultradestra e VERDI (ultime notizie). Grande attesa per la tornata elettorale che si terrà oggi nel Land tedesco(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 00:00:00 GMT)

Baviera - RISULTATI ELEZIONI : diretta voto/ Exit poll ultime notizie : boom Verdi e flop Csu - Salvini entusiasta : elezioni Baviera, risultati in diretta, i voti: debacle Merkel, in ascesa Ultradestra e Verdi (ultime notizie). Grande attesa per la tornata elettorale che si terrà oggi nel Land tedesco(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 21:12:00 GMT)

RISULTATI ELEZIONI BAVIERA : VERDI AL 19%/ Exit poll - diretta voto : crollo Csu-Spd - Merkel ko (ultime notizie) : ELEZIONI BAVIERA, RISULTATI in diretta, i voti: debacle Merkel, in ascesa Ultradestra e VERDI (ultime notizie). Grande attesa per la tornata elettorale che si terrà oggi nel Land tedesco(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 19:57:00 GMT)

RISULTATI ELEZIONI Baviera - exit poll/ Voto in diretta : crollo Csu al 35 - 5% - boom Verdi (ultime notizie) : elezioni Baviera, Risultati in diretta, i voti: debacle Merkel, in ascesa Ultradestra e Verdi (ultime notizie). Grande attesa per la tornata elettorale che si terrà oggi nel Land tedesco(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 18:22:00 GMT)