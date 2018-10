Rischio Paese e ricchezza privata | se fossero i cittadini a salvare lo Stato?

Manovra - Savona : non c'è nessun Rischio default per il paese : Roma, 20 ott., askanews, - 'Il debito pubblico italiano è perfettamente solvibile'. Così il ministro degli Affari europei, Paolo Savona, intervenendo al meeting dei giovani di Confindustria. 'Non c'è ...

Juncker : "Se non siamo rigidi - euro a Rischio". Salvini : "Siamo un Paese sovrano - no alle minacce" : E proprio per lavorare ai dettagli di un testo e delle nuove stime, che ancora non sono note, il ministro dell'economia Giovanni Tria anticipa il rientro a Roma, saltando la riunione dell'Ecofin. Ma ...

Allerta Meteo - l’Uragano “Zorbas” adesso si abbatte sulla Grecia : Paese paralizzato - Rischio catastrofe [MAPPE] : 1/12 ...

“Rischio sismico in Italia : analisi e prospettive per una prevenzione efficace in un Paese fragile” : L’Italia è un Paese sismico? Solo negli ultimi 157 anni, dall’Unità d’Italia (1861) a oggi, ci sono stati 39 sismi con effetti disastrosi, compresi gli ultimi eventi del 2012 e 2016. A questi vanno sommati oltre 170 terremoti con danni minori per un totale di 1560 località gravemente danneggiate e circa 150.000 vittime. In media dall’Unità d’Italia ad oggi si è avuto un disastro sismico ogni quattro anni. L’Italia è in sostanza un “Paese ...

Manovra - Marattin (Pd) : “Deficit al 2 - 4 è un gesto irresponsabile. Rischio per il paese” : “Portare il deficit al 2,4% del Pil non è la rivoluzione del popolo contro i mercati, ma è una Manovra irresponsabile che va contro gli interessi di questo Paese”. Così in un video diffuso dal Partito democratico Luigi Marattin commenta il def: “Tenere il deficit al 2.4% per 3 anni significa aumentarlo del 20% rispetto al 2018, far aumentare il debito/Pil di circa 2 punti e mezzo nel 2019, e fargli sfondare quota 140% tra 3 ...

Manovra - Martina : 'Pd in piazza - Paese a Rischio' : 'Di fronte all'irresponsabilità di questo Governo non possiamo non alzare la voce. Vorrei un governo che si rendesse conto delle scelte che compie. Non possiamo non scendere in piazza davanti a chi ...

Ma il diktat della Ue sul 2% ora mette a Rischio il Paese : Percentuale ad alto rischio, è il ragionamento che ieri circolava al ministero dell'Economia. Se i mercati possono in qualche modo incassare il 2%, il rating delle principali agenzie non potrà non ...

Perché un paese che non investe sulla cultura del Rischio è fottuto : La parola "Consob" tende a suscitare nel lettore reazioni non troppo diverse da giganteschi sbadigli ma se provate per un attimo a mettere da parte il soporifero acronimo della "Commissione nazionale ...

Piazza Affari paga il Rischio-paese : è stata la peggiore d'Europa negli ultimi 3 mesi : Milano. L'apertura in progresso di Piazza Affari, nonostante l'avvio in calo degli altri listini europei che sono frenati dal riaccendersi delle tensioni sul fronte commerciale, dice che gli investitori stanno concedendo una tregua al mercato italiano in attesa di verificare se le dichiarazioni rass

L'assalto azzurro al governo : "Mettono a Rischio il paese" : 'Se i vicepremier del governo Conte e i responsabili economici di Lega e Movimento Cinquestelle andranno avanti a smentire il ministro dell'Economia ogni volta che tenta di rassicurare i mercati ...