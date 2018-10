RICCARDO SCAMARCIO Al cinema con il film Euforia diretto dalla ex Valeria Golino Che

VALERIA GOLINO/ La fine della storia con RICCARDO SCAMARCIO e il nuovo film Euforia (Che tempo che fa) : VALERIA GOLINO sta ancora elaborando la rottura con Riccardo Scamarcio. Oggi sarà ospite della puntata di Che tempo che fa dove parlerà del suo nuovo film Euforia(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 08:39:00 GMT)

Valeria Golino : "RICCARDO Scamarcio? La delusione sentimentale più grande della mia vita" : Valeria Golino e Riccardo Scamarcio hanno lavorato insieme nel film Euforia, rispettivamente nelle vesti di regista e attore protagonista. Entrambi gli attori, alle prese con la promozione del film e con le interviste di rito, non hanno potuto esimersi dal parlare della loro lunga storia d'amore, durata undici anni e terminata più di due anni fa.L'attore pugliese, in un'intervista concessa a Vanity Fair, ha dichiarato di non essere ancora ...

Valeria Golino e la fine dell’amore con RICCARDO SCAMARCIO : ‘La delusione più grande’ : “La delusione più grande della mia vita”: Valeria Golino non ha mezze misure, la rottura con Riccardo Scamarcio dopo più di dieci anni d’amore è stata un trauma per lei. L’attrice e regista italiana lo ha detto chiaramente: “Più c’è amore più si soffre ma non ci portiamo rancore e abbiamo addirittura fatto un film insieme”. Le ha fatto in qualche modo eco Scamarcio stesso: “Non sono ancora guarito, ...

RICCARDO SCAMARCIO : "Valeria Golino? Non sono ancora guarito dalla fine della relazione. Questo governo mi piace - ma parla poco di cultura" : Riccardo Scamarcio è arrivato a 38 anni maturando in ogni ruolo interpretato. Dagli esordi,"La meglio gioventù" e "Tre metri sopra il cielo", al cinema di Sorrentino, in "Loro" interpreta Sergio Morra il protagonista indiscusso della prima parte del film, la sua crescita è stata costante. Adesso sarà diretto da Valeria Golino, sua ex compagna per dieci anni, nella seconda prova da regista dell'attrice napoletana. Il ...

Nessuno si salva da solo/ Su Rai Movie il film con RICCARDO SCAMARCIO (oggi - 16 ottobre 2018) : Nessuno si salva da solo, il film in onda su Rai Movie oggi, martedì 16 ottobre 2018. Nel cast: Riccardo Scamarcio e Jasmine Trinca, alla regia Sergio Castellitto. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 16:41:00 GMT)

