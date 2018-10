Riad | ' Non sappiamo dove si trova il corpo di Khashoggi'

Khasshoggi - Usa e Gb : non crediamo a Riad : 16.30 Il presidente Usa Trump mostra scetticismo sulla versione saudita della morte del giornalista Jamal Khassoggi."Ovviamente c'è stato un inganno e ci sono state bugie",ha detto. Al Washington Post Trump ha tuttavia ribadito che Riad è "un incredibile alleato" degli Usa. Secondo i sauditi, il reporter sarebbe morto quasi accidentalmente durante una colluttazione nel consolato arabo a Istanbul. Critiche anche da Londra:"Non riteniamo sia ...

Khashoggi - Usa e Gb : non crediamo a Riad : 16.30 Il presidente Usa Trump mostra scetticismo sulla versione saudita della morte del giornalista Jamal Khashoggi."Ovviamente c'è stato un inganno e ci sono state bugie",ha detto. Al Washington Post Trump ha tuttavia ribadito che Riad è "un incredibile alleato" degli Usa. Secondo i sauditi, il reporter sarebbe morto quasi accidentalmente durante una colluttazione nel consolato arabo a Istanbul. Critiche anche da Londra:"Non riteniamo sia ...

Khashoggi : Gb - Riad Non è credibile : ANSA, - ROMA, 20 OTT - La spiegazione fornita dall'Arabia Saudita sulla morte di Jamal Khashoggi "non è credibile". Lo ha detto il ministro britannico per la Brexit Dominic Raab rispondendo ad una ...

Khashoggi - Riad ora ammette : «Strangolato dopo una colluttazione». Ma la spiegazione non convince : E dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan alla cancelliera tedesca Angela Merkel il mondo intero chiede maggiore chiarezza su quanto accaduto. Anche perchè la Turchia si dice pronta a rivelare ...

Turchia - Riad Non ha ancora ammesso nulla : ANSA, - ISTANBUL, 16 OTT - L'Arabia Saudita non ha finora fornito alla Turchia alcuna ammissione di responsabilità sulla scomparsa del giornalista dissidente Jamal Khashoggi dopo l'ingresso due ...

Ankara : Khashoggi - Riad Non collabora : 18.41 Ankara accusa Riad di non collaborare alle indagini sulla scomparsa del giornalista saudita Jamal Khashoggi all'interno del suo consolato a Istanbul. "Non abbiamo ancora visto alcuna collaborazione, necessaria per un'indagine rapida e che faccia chiarezza. Vorremmo vederla", ha detto il ministro degli Esteri Mevlut Cavusoglu. E ha ribadito la necessità di garantire l'ingresso nel consolato a "magistrati ed esperti"

