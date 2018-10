Reunion di Friends | Courteney Cox con Jennifer Aniston ritrova Springsteen 35 anni dopo

Reunion di Friends per Lisa Kudrow e Courtney Cox - Phoebe e Monica insieme per l’anniversario della serie (foto) : Mini Reunion di Friends per Lisa Kudrow e Courntey Cox, alias Phobe Buffay e Monica Geller. Le due attrici sono state pizzicate dal sito di gossip americano, Splash News, mentre uscivano insieme da una cena al ristorante The Palm a Beverly Hills. Secondo People, le ex star di Friends si sono incontrate giovedì sera per una delle loro consuete cene tra amiche. Stavolta per celebrare i 24 anni dalla prima messa in onda della storica serie tv ...