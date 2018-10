RETROSCENA | Uomini e donne | nessun ritorno di Costantino | gli autori pensano ad un altro

Uomini e Donne - il RETROSCENA che terremota Sara Affi Fella : Nicola Panico la inguaia - la bomba di fango : Le confessioni di Nicola Panico sul caso Sara Affi Fella non si placano e dagli studi di Uomini e Donne emergono nuovi dettagli, come quelli rivelati al blog di Isa e Chia, doveil calciatore ...

Uomini e Donne/ Mara Fasone ha mentito : spunta la foto che svela l'inaspettato RETROSCENA (Trono Classico) : Uomini e Donne , anticipazioni trono classico. Mara Fasone ha già partecipato al programma e in studio ha detto una piccola bugia al pubblico....(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e donne - Sara Affi Fella e il RETROSCENA su Maria De Filippi : 'Molto irritata' : Lo scandalo Sara Affi Fella cambia la storia di Uomini e donne . La clamorosa 'truffa' della single per finta, svelata anche in studio dall'ex fidanzato della tronista della scorsa stagione, Nicola ...

[Il RETROSCENA] "Pronti alla mega vendetta - faremo fuori tutti gli uomini di Tria". La minaccia dei Cinque Stelle ai dirigenti del ministero ... : ... nel 2019 faremo fuori, sic, tutti questi signori del Mef, il ministero dell'economia e della finanza ndr, che dicono no ai tagli e non ci mettono a disposizione 10 miliardi per il reddito di ...