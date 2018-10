formiche

: Resistere ai barbari? Guardiamo ai gialloverdi senza lenti ideologiche: In una situazione del genere non si può far… - notiveri : Resistere ai barbari? Guardiamo ai gialloverdi senza lenti ideologiche: In una situazione del genere non si può far… - Politica111 : Resistere ai barbari? Guardiamo ai gialloverdi senza lenti ideologiche - CiroNoEuro : @GabriDamir @TgLa7 È colpa nostra se i germani si credono superuomini in grado di resistere a assedi su più fronti?… -

(Di domenica 21 ottobre 2018) Sussulti politici, e di conseguenza anche economici, in questa fase erano da aspettarseli. E le vicende della cronaca politica italiana ce ne hanno dato in questi giorni, e temo che ce ne daranno in futuro, ampia testimonianza. Siamo in un periodo di transizione, non solo in Italia, da un vecchio assetto di ...