Renzi | no a governo con M5s

Renzi chiude la Leopolda : "Campagna d'odio contro di noi. Il governo finirà sul patibolo" : 'No al governo con i Cinque Stelle perché la politica non sono le poltrone' 'Noi abbiamo detto di no' al governo Pd-M5s 'non per i popcorn, ma perché pensiamo che la politica sia passione, idealità, ...

Stoccata di Renzi al governo : "La Leopolda ha sempre il ruolo di trascinare energie e di scatenare entusiasmo". Ha esordito così l'ex premier Matteo Renzi , cui è spettato il compito stamane di aprire la seconda giornata della ...

Leopolda - Renzi contro tutti : dai dirigenti Pd “beneficiati e rancorosi” al governo di “cialtroni”. Poi rilancia : “Non starò zitto” : Dopo le batoste elettorali, le dimissioni da premier e segretario dem, almeno per una notte, tra i suoi militanti, Renzi torna nei panni del “rottamatore”, attaccando tutti, alla nona edizione della Leopolda a Firenze: dai dirigenti Pd che gli hanno voltato le spalle, bollati come “beneficiati e rancorosi“, fino al governo M5s-Lega, con Salvini e Di Maio accusati come “cialtroni“. Quasi sembra aver preso una ...

Renzi e la 'traversata nel deserto' : 'Il governo non cadrà a breve' : Mentre Renzi e l'ex titolare dell'economia scodellano i numeri della contromanovra 'offerta da due civil servant' al governo per dimezzare lo spread, , 2,1% nel 2019 il rapporto deficit pil, poi 1,8 ...

Renzi alla Leopolda attacca il governo : "Cialtroni - state mettendo in pericolo l'Italia" : "Oggi Salvini ha detto 'io non ci sto a passare da scemo perché Conte dettava e Di Maio scriveva'. Neanche nelle barzellette...": così Matteo Renzi ha ironizzato sullo scontro Lega-M5s sul condono fiscale, aprendo la Leopolda. "Ci sono così tante manine a Palazzo Chigi, sembra la dea Kali", ha aggiunto l'ex segretario dem, "state mettendo in pericolo l'Italia per ...

Leopolda - manovra - Renzi al governo : "Fermatevi - vostra incompetenza mette in pericolo Italia" : Alla nona edizione 8.500 iscritti e 4 mila presenze alla prima serata, il doppio delle precedenti edizioni. L'ex premier dice al governo: "Non è che c'è un eccesso di manine, c'è una mancanza di cervello"

Leopolda 9 - Renzi e Padoan presentano la “contro-manovra” : “Al governo diciamo di fermarsi” : Inaugurando la nona edizione della Leopolda di Firenze, Matteo Renzi - insieme all'ex ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, presenta la "contro-manovra": "Noi al governo diciamo: fermatevi, siamo ancora in tempo, se venissero accettate le nostre proposte, lo spread si dimezzerebbe immediatamente. Lo dico con parole poco tecniche, ma stiamo rischiando l’osso del collo".Continua a leggere

Manovra - Renzi al governo : 'Fermatevi - siamo ancora in tempo' : Nel corso della conferenza stampa di apertura della Leopolda, Matteo Renzi, affiancato dall'ex ministro Pier Carlo Padoan, ha lanciato un messaggio al governo Conte: "Le frasi di ministri che dicono '...

Manovra - Renzi : questo Governo manda a sbattere il Paese : Firenze, 19 ott., askanews, - "Se il problema di questo Paese fosse il Pd sarebbe facile risolverlo, qui il problema è un Governo che manda a sbattere il Paese". Lo ha detto Matteo Renzi, senatore del ...

Floris attacca Renzi : "Lei ha i titoli per criticare il governo?" : Non è passato inosservato il battibecco di cui sono stati protagonisti Giovanni Floris e Matteo Renzi nell'ultima puntata di DiMartedì. Durante il faccia a faccia tra il giornalista e l'ex segretario ...

La7 - Renzi attacca il governo. Floris lo ferma : "Lei ha titolarità per parlare degli altri?" : Nel corso della trasmissione Di Martedì, in onda su La7, Matteo Renzi ha attaccato la manovra economica del governo pentaleghista. Il senatore del Pd ed ex premier ha poi "rimproverato" a Giovanni ...