Renzi | L' opposizione fa bene alla Leopolda | ma fa male al paese

(Di domenica 21 ottobre 2018) "Siamo quelli che restano, quelli che hanno i sogni, che possono barcollare o che sbattono contro il muro, ma che continuano ad andare avanti per la propria vita e per quella degli altri. Questo siete voi". Lo ha detto Matteonell'intervento conclusivo della nona edizione della.L'ex premier ha poi lanciato una frecciata al governo: ""Per tre edizioni siamo stati al governo e tre all': stare all'fa, ma faal".E ancora: "La campagna di odio di questi mesi è stata più dura delle altre. L'odio fa, quintali di fango che ci hanno buttato addosso non ci hanno sporcato l'anima ma ci hanno fatto, ma non si risponde all'odio con l'odio, si ritorce contro i giacobini che vanno sul patibolo come sempre accaduto".Anche quest'oggi la manifestazione ha fatto registrare numeri da record. Secondo stime ufficiose, ...