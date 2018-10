Renzi | Ho detto no a un governo con M5s perché la politica non è poltrone

Calenda ha detto che non andrà alla festa di Renzi : E poi non hanno idea di come funziona l'economia. Anche se metti 10 miliardi per le spese dei 'poveri', dai consumi che generi devi detrarre i beni importati, che presumibilmente saranno maggioritari.

Pd - Renzi : "Non mi candido alle primarie. E non è detto che voti Zingaretti" : L'ex premier: "Io e Salvini come il diavolo e l'acqua santa". E la piazza del 29 settembre? "Ci sarò, ma serve una resistenza culturale" Un partito di correnti - di S. VASSALLO

