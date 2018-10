Renzi chiude la Leopolda e riparte dai comitati civici

Matteo Renzi chiude la Leopolda 2018 : "Su di noi campagna d'odio" - : L'ex segretario dem interviene sul palco della kermesse fiorentina dopo tre giorni di conferenze e dibattiti e attacca il governo gialloverde: "I giacobini finiranno al patibolo come sempre". Poi dà ...

Renzi chiude la Leopolda : "Campagna d'odio contro di noi. Il governo finirà sul patibolo" : 'No al governo con i Cinque Stelle perché la politica non sono le poltrone' 'Noi abbiamo detto di no' al governo Pd-M5s 'non per i popcorn, ma perché pensiamo che la politica sia passione, idealità, ...

Pd - Zingaretti prova a chiudere la stagione Renzi : “Basta con l’egocrazia. Bisogna incalzare il M5s per dividerlo” : “Basta con l’egocrazia”. E sul M5s: “Bisogna incalzarli per dividerli, c’è una massa sterminata di popolo che attende segnali”. Nicola Zingaretti chiude i lavori della sua Piazza Grande di Roma con un discorso di quasi due ore, in cui non nomina mai Matteo Renzi, ma prova a stendere un velo sul passato, intendendo come “chiusa quella stagione” in cui “ci siamo nascosti dietro la forza anche straordinaria di un leader”. Una critica ...

Oettinger : “20 miliardi da Italia? Farsa”/ Quando Renzi diceva : “Ue ci chiude i porti? ?Noi tagliamo i fondi” : Bilancio Ue, Oettinger contro l'Italia: "20 miliardi di Roma alla Commissione? Una farsa, non è vero". Ecco le cifre esatte: il Commissario bacchetta il Governo Lega-M5s sul fronte migranti(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 20:41:00 GMT)

Quando Renzi diceva : "L'Ue ci chiude i porti? E noi tagliamo i fondi" : Lo diceva pure Renzi. Matteo Salvini e Luigi Di Maio , nei convulsi giorni della vicenda Diciotti, erano andati all'attacco dell'Europa, dicendo a chiare lettere che se l'Ue non avesse dimostrato ...