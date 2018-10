Reggio Emilia | 24enne morta per malore dopo serata in discoteca

ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 ottobre 2018) Una ragazza di 24 anni èa casa di amici per unnella notte tra venerdì e sabato a Guastalla, nella Bassa reggiana,unatrascorsa in. La giovane – Annunziata Colurciello il suo nome – era originaria di Napoli, ma residente in provincia di Novara, anche se si era da poco trasferita nel Mantovano dove lavorava come barista. La Procura diha aperto un’inchiesta. Il magistrato disporrà l’autopsia per accertare le cause della morte della ragazza e soprattutto per capire se abbia ingerito qualcosa. Secondo le prime ricostruzioni,aver ballato in un locale, Nunzia – come la chiamavano tutti – stava tornando a casa con gli amici in auto. Già prima avrebbe confidato loro di sentirsi poco bene, poi durante il tragitto le sue condizioni sarebbero peggiorate. La comitiva a quel punto si è fermata nell’abitazione di una ...