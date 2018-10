Reggie Fils Aime | La Switch ha avuto successo per la sua originalità

Nintendo Switch Online : Reggie Fils Aimè spiega la scelta dell’App per la Chat Vocale : Vi sarete sicuramente chiesti almeno una volta, come mai Nintendo ha deciso di affidarsi all’applicazione su smartphone per la Chat Vocale su Switch , quest’oggi Reggie Fils Aimè, presidente di Nintendo of America, ci spiega il motivo che ha spinto la compagnia a prendere questa discutibile decisione. Svelato il mistero della Chat Vocale su Switch dall’App A seguire le parole del presidente in merito alla suddetta ...

Reggie Fils-Aime : Nintendo non è in competizione diretta con Sony e Microsoft : Nintendo occupa un posto molto particolare nell'industria. La compagnia è esclusa dalla "corsa agli armamenti" di fascia alta per quanto riguarda la grafica e la potenza, offrendo, invece, una tecnologia più economica. Il lato software, come ormai saprete, è molto forte e le persone sono disposte ad acquistare Switch solo per giocare ai titoli Nintendo.Tutto questo per dire che Switch non è in competizione diretta con PS4 e Xbox One, come ...